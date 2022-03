Rifiuti Borgetto/Partinico/S. Flavia dal 14 marzo, entrerà in vigore il nuovo calendario di raccolta differenziata

I rifiuti non conformi saranno etichettati con il “bollino rosso” e non saranno ritirati dagli operatori RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”: DAL 14 MARZO ENTRERÀ IN VIGORE IL NUOVO CALENDARIO

Gli utenti che non lo hanno ricevuto o lo hanno smarrito potranno ritirarlo all’Eco Punto o scaricarlo dal sito Dusty dedicato alla singola città



BORGETTO/PARTINICO/SANTA FLAVIA – La società Dusty che dallo scorso 1° febbraio 2022 è il nuovo gestore – per i prossimi 7 anni -, dei servizi di igiene ambientale e raccolta differenziata nelle tre città palermitane Borgetto, Partinico e Santa Flavia, a seguito affidamento diretto da procedura di gara d’appalto, comunica ai cittadini residenti che da lunedì 14 marzo entrerà in vigore il nuovo calendario di raccolta differenziata “Porta a Porta”.



Come stabilito con le Amministrazioni comunali interessate dal servizio, tutti i sacchetti non conformi saranno etichettati con un bollino rosso e non saranno ritirati dagli operatori ecologici Dusty, allo scopo di sensibilizzare i cittadini residenti sull’importanza di rispettare le modalità e gli orari di conferimento indicati sul calendario.



S’intendono “non conformi” quei rifiuti:



* esposti nell’orario errato;

* che non rispettano le modalità di conferimento previste nel calendario settimanale (quali l’erronea frazione in base al giorno indicato);

* riposti all’interno dei sacchi neri;

* misti e non opportunamente separati, che prevedono frazioni riciclabili.



La nuova versione del calendario è stata recapitata agli utenti domestici nel corso dei giorni scorsi attraverso la cassetta delle lettere. Chi non l’avesse ricevuta o l’avesse smarrita, potrà richiederne una copia recandosi all’Eco Punto Dusty della propria città, tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato (esclusi i festivi e la domenica), dalle 8.00 alle 12.00.



* Eco Punto Borgetto> strada provinciale 1, ex sede CCR (di fronte distributore di benzina)

* Eco Punto Partinico> in via dei Platani, c.da Incastona, ex sede CCR;

* Eco Punto Santa Flavia> via Indro Montanelli, ex officina Covimed;



ORARI & MODALITÀ DI CONFERIMENTO “ECO PUNTO”:



Da lunedì 14 marzo gli Eco Punti saranno aperti tutti i giorni, dal lunedì al sabato (dalle 8.00 alle 12.00), si potrà conferire: carta & cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, e lattine. Solo in giornate specifiche sarà possibile smaltire anche i rifiuti ingombranti, i Raee, il legno, gli sfalci di potatura, la plastica dura e la frazione organica, secondo indicazioni che variano da città a città.



Eco Punto Borgetto & Partinico (conferimenti aggiuntivi):



lunedì> metalli



martedì> organico, ingombranti



mercoledì> plastica dura



giovedì> organico, Rae



venerdì> legno



sabato> organico, sfalci di potatura;



Eco Punto Santa Flavia (conferimenti aggiuntivi):



lunedì> metalli



martedì> organico, ingombranti



mercoledì> organico, plastica dura



giovedì> legno



venerdì> organico, sfalci di potatura;



sabato > Raee





RIFIUTI INGOMBRANTI: PRENOTAZIONE ONLINE PER IL RITIRO A DOMICILIO



È possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti e dei Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), attraverso il sito Dusty tramite l’apposito modulo. È possibile prenotare massimo tre (3) rifiuti attraverso il link:

* per Borgetto:

https://servizioutenti.dusty.it/ut/borgetto/it/ritiri

* per Partinico:

https://servizioutenti.dusty.it/ut/partinico/it/ritiri

* per Santa Flavia:

https://servizioutenti.dusty.it/ut/santaflavia/it/ritiri



Si precisa che gli operatori Dusty non possono accedere all’interno degli immobili domiciliari, né negli spazi privati ad uso pubblico per l’espletamento dei servizi di igiene ambientale, né per il ritiro dei rifiuti ingombranti.



Tutti i residenti di Borgetto, Partinico e Santa Flavia che avranno l’interesse di mettersi in contatto con Dusty, potranno farlo attraverso la pagina Facebook dedicata alla singola città “Differenzia con Dusty – Borgetto”; “Differenzia con Dusty – Partinico”; “Differenzia con Dusty – Santa Flavia”.



Il nuovo sistema di raccolta differenziata curato da Dusty introdurrà nel corso dei sette anni dell’appalto, una sostanziale novità che va nella direzione di un miglioramento complessivo del servizio, all’insegna della sostenibilità, dell’efficienza e del risparmio

*Per scaricare i calendari, o uno di essi, è sufficiente avvalersi di questo

link> https://photos.app.goo.gl/G2jXGcT2kayU3h7L7

Com. Stam.