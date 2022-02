Rifiuti, la Regione punta sui termovalorizzatori

C’è ancora troppa indifferenziata che intasa le discariche siciliane. La soluzione? Per la Regione è quella di trasformare i rifiuti indifferenziati in cenere, recuperando energia, con appositi termovalorizzatori.

E così, scaduto l’avviso con il quale la Regione ha invitato le aziende “che ci stanno” a presentare progetti per la realizzazione nell’isola di due impianti di smaltimento dei rifiuti, si sarebbero presentate in sette disposte a realizzarli. Ancora non si sa chi sono e quali sono i progetti ed i siti dove potranno sorgere i due impianti, perché sarà l’apposito nucleo di valutazione regionale a stabilirlo nel mese di marzo, ma la strada sembra ormai tracciata. Nella “mente” del presidente della Regione Nello Musumeci e dei suoi assessori, in futuro ci dovrà essere un sistema che vede in prima battutta la raccolta differenziata dei rifiuti, per recuperare quanto più materiale possibile da riciclare, e successivamente i termovalorizzatori, per trasformare in cenere, recuperando energia da immettere in rete, per quella parte di rifiuti non riciclabile e che ad oggi intasa le discariche isolane. Contraria a tutto ciò Legambiente, per la quale questa non è la soluzione, in quanto occorre puntare tutto sulla raccolta differenziata, unico modo per chiudere le discariche, senza contare poi che i termovalorizzatori immetterebbero in atmosfera ulteriori gas dannosi per il clima. In ogni caso la “soluzione Musumeci” ai rifiuti non è immediata, in quanto occorreranno ancora tre anni perché gli impianti possano diventare pienamente operativi.

Ciro Cardinale

Com. Stam.