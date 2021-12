Riflettori su… Ignazio Pensovecchio, pittore

Ignazio Pensovecchio, classe 1956 nasce a Palermo dove vive e opera. Infermiere professionale in pensione, le sue prime opere risalgono, per una strana coincidenza, l’11 Settembre 2001 data segnata dall’attacco alle Twin Towers.

La creazione pittorica che meglio lo rappresenta è “Fantasie di emozioni” che lo colloca come pioniere del profondismo pittorico, corrente che è stata definita espressione subliminale dell’inconscio artistico, ricerca della completezza della vita nella sua complessità, affinché possa diventare il rinnovamento e il ritrovamento della crescita dell’uomo. Si intende che questa definizione si riferisce al campo della cultura dei valori. Della crescita artistica di Pensovecchio, una tappa importante è il raggiungimento della “comunicazione subliminale” come definito da Caterina Randazzo (critico d’arte). “Ignazio – cita la Randazzo – crea senza un attimo di sosta e anche quando non dipinge è in continuo divenire, ora fantastica, ora scrive, ora progetta e partecipa a eventi di caratura nazionale, con l’esuberanza di una personalità solare che solo un artista Siciliano può avere nel sangue. Dove Ignazio va, lascia il segno e le sue opere non deludono mai questa aspettativa. Le sue opere hanno un dinamismo straordinario e le linee e il colore accompagnano il fruitore in un viaggio nello spazio tridimensionale, vero capolavoro originale è un’opera che è stata esposta per tanti anni al Saracen Sands Hotel di Isola delle femmine, che rappresenta una barca, due alberi, quattro linee che simboleggiano il lavoro di una mente pura come quella di un bambino, che crea per creare, immaginando mille modi della vita nella sua originale creazione”. Questa opera faceva parte di una collezione “Sicilia: Fantasie di emozioni” dedicate alle nove province dell’Isola. Una nuova scoperta è l’Infinitismo pittorico, che nasce circa 7 anni fa e che ha avuto il suo battesimo a Capaci nel palazzo “Conti Pilo”, ove sono state esposte oltre cinquanta opere. “Filosoficamente – evidenzia Pensovecchio – l’Infinitismo è l’altra faccia del Profondismo, che ho abbandonato per una maturazione diversa a seguito di esperienze e traguardi raggiunti. Tra le innumerevoli mostre personali, bipersonali, collettive ed estemporanee a tema, come quella della pace nel mondo. Da ricordare la mostra intitolata “L’urlo dell’Io” inaugurata alla Mondadori di Palermo il primo Aprile 2016 e prorogata fino al 30/06/2016. “L’urlo dell’io” segue il suo, già affermato, Profondismo allo stop intermedio dell’Infinitismo, il percorso artistico è composto e conseguente, con l’arrivo del nuovo “attrattismo pittorico”. A Villa Niscemi, presso la galleria Nicola Scafidi a Palermo, Pensovechio, nel 2016, ha inaugurato la quinta edizione di pittura “Painting fifty edition: Mergem”. La parola “Mergem” in rumeno significa “andiamo” e comprendeva una trentina di quadri nei quali predominavano i colori oro, rosso e arancione, preferiti dall’artista perché rappresentano la nostra terra. Le opere sono state un invito a procedere verso cieli lontani, sempre più verso l’alto, per fare conoscere lo spirito semplice, puro e vero di un’artista Siciliano, che crede nell’arte come messaggio di comunicazione e di fratellanza nel mondo infinito del bello. Non è un auto vanto ma è un artista disponibile e generoso che ha donato molte opere tra le quali: “Affranca la vita”, che rappresenta la Vigna del Signore. E’ un cuore sospeso, simbolo di Pace e Resurrezione, donata a sua Santità Benedetto XVI in occasione dell’Udienza Generale del 23/05/2012. “Cuore di vita nel Mediterraneo”, che rappresenta un cuore nobile nell’eccellenza sanitaria della nostra regione. Donata all’Ospedale ISMETT di Palermo. “La danza dei colori, tra luci e ombre del carretto siciliano”, opera donata al Presidente della Repubblica Prof. Sergio Mattarella e custodita al Quirinale. “Un giovane Re che conquistò il mondo”, opera regalata al regista cinematografico statunitense David Lynch. Anche a Papa Francesco, ha donato “L’albero della vita”, in occasione dell’Udienza Generale del 13/12/2017.

Franco Verruso

Com. Stam.