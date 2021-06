Palermo – Oggi è una data storica, oggi all’Ars in Commissione Attività produttive inizia la discussione della Riforma dei forestali sul passaggio a tempo indeterminato, voluta fortemente dal Sifus (sindacato gestito e diretto da operai forestali 78-101-151 isti).

Il disegno di legge n. 1009 di iniziativa parlamentare è stato firmato da 9 politici di maggioranza e di opposizione a partire dall’On. Gaetano Galvagno.

Come tutte le leggi della Regione Siciliana, anche il ddl 1009 dovrà seguire l’iter legislativo ossia essere discusso e votato in varie commissioni legislative (Attività produttive, Territorio e Ambiente, Bilancio e voto finale in aula per diventare legge della Regione Siciliana).

Dopo la giornata di oggi aspetteremo la data per la votazione della Riforma Forestale in terza commissione (Attività produttive). Non appena avremo quella data i forestali si dovranno organizzare per scendere a Palermo sotto l’Assemblea Regionale Siciliana per convincere i politici a votare positivamente la Riforma forestale (DDL 1009).

Il Sifus ha mantenuto l’impegno di far presentare alla politica una Riforma forestale che guarda alla stabilizzazione del comparto dopo tantissimi anni di precariato facendo sistema tra ambiente, territorio, patrimonio boschivo, turismo e lavoro.

