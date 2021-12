Riforma Irsap, la Ugl apprezza l’iniziativa di Governo regionale ed Ars

“Segnale di attenzione per la Zona industriale di Catania, luogo ideale per il nuovo sito produttivo di Intel”

Sulla recente approvazione, da parte dell’Assemblea regionale siciliana, del disegno di legge in materia di attività economiche e imprenditoriali nelle Zone economiche speciali, aree industriali e artigianali, nonché di Irsap, interviene la Ugl etnea con il segretario territoriale Giovanni Musumeci ed il segretario provinciale della federazione Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo. “Questa norma è sicuramente un valido segnale di attenzione nei confronti di realtà, come quella della Zona industriale di Catania, chiave per la ripartenza del lavoro e dell’economia per l’intera Sicilia. In quest’ottica, accogliamo con favore la soluzione legislativa per l’utilizzo con specifica destinazione d’uso delle aree vere e proprie. Questo, infatti, consentirà il recupero di ampi spazi contigui tra loro per la creazione di nuovi insediamenti, che potranno così valorizzare la Zona e portare indubbi vantaggi in termini economici ed occupazionali. A questo punto – aggiungono Musumeci e Mazzeo – non c’è dubbio che una multinazionale importante come Intel possa guardare con interesse la nostra città, dato che si andrebbe a costituire un rilevante terreno proprio a fianco dello stabilimento della STMicroelectronics. Una vicinanza così considerevole con il colosso della microelettronica, nell’ambito di una Zona economica speciale, con un sistema logistico (porto, aeroporto, autostrada e ferrovia) integrato che pochi territori vantano, con un’elevata qualità delle risorse umane ad un costo sicuramente sostenibile ed un’Università di livello, sono sicuramente punti a favore di Catania per questo ed altri investimenti ad opera di grandi aziende. Confidiamo quindi – concludono i sindacalisti Ugl – che, anche grazie all’impegno dimostrato dal Comune di Catania nell’offrire piena disponibilità nel reperimento dei terreni e dal punto di vista di agevolazioni burocratiche, la Regione siciliana potrà fornire le giuste credenziali per accreditare il nostro territorio quale sito ideale per lo sviluppo economico e produttivo.”

