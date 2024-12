Rigamonti-Magnani in gara all’Union Rally Event

Ultimo impegno stagionale per Antonio “Chicco” Rigamonti ed Ilaria Magnani. Dopo lo Special Rally Circuit by Vedovati Corse all’Autodromo di Monza a bordo della Skoda Fabia Rally2 evo saranno al via del neonato Union Rally Event nel Lazio che nasce dall’unione di tre dei più blasonati rally della regione: il Rally di Sperlonga, il Rally di Pico e il Rally di Ceccano.

Il pilota comasco, portacolori della scuderia Nico Racing, già negli anni scorsi aveva preso parte al Rally di Sperlonga e non vuole perdere l’occasione di essere al via della nuova gara: “Sono contento – dice – di essere ancora una volta a Sperlonga a disputare questo rally… Quest’anno il percorso è per buona parte nuovo ma le sfide alla mia età non mi spaventano più…”.

Assieme alla sua navigatrice Ilaria Magnani, parmense di Salsomaggiore Terme, ha deciso di essere al via con la ben conosciuta Skoda Fabia Rally2 evo del Lion Team che ha la sua sede operativa proprio a pochi chilometri di distanza da Sperlonga, località che sarà il fulcro della competizione in programma tra sabato 14 e domenica 15 dicembre.

“Sono curioso di vedere che rally Max Rendina e il suo staff della M33 sono riusciti a tirare fuori – aggiunge “Chicco” Rigamonti – e devo ringraziare il Lion Team nelle persone di Andrea Minchella ed Angela Tucciarone per la loro disponibilità a mettermi a disposizione una Skoda sempre efficiente e, cosa importante, a farmi divertire. Un grazie particolare – aggiunge – lo devo a tutti gli sponsor che mi sostengono nella mia attività sportiva, in particolare BEST SIDER, RI.ME.VAL, SEVENCOM.IT, EUROSPECIAL, HNG, EUROTURNING, ALLMETAL, KVC, AUTOSCUOLE EUROPA 3, TRATTORIA MADONNA DEL MONTE, ARREDAMENTI RUSCONI, SPAZIO DOMUS e PSS, la scuderia NICO RACING che mi appoggia nella logistica ed a tutti gli appassionati che mi seguono”.

Se per Rigamonti sarà la terza esperienza a Sperlonga, la trasferta laziale sarà la prima nella carriera di Ilaria Magnani: “Per me è stata una sorpresa quando Chicco mi ha chiesto di correre a Sperlonga visto che non era una gara programmata ad inizio anno. Considerata l’opportunità, ho deciso di affiancarlo anche qui visto che nel 2024 ho corso tutta la stagione con lui dopo aver abbandonato il mondo dei rally storici per varie vicissitudini. Andiamo all’Union Rally Event per fare bene. Sicuramente conoscendo Chicco ci sarà da divertirsi e poi vedremo cosa viene”.

foto Alberto Caldani

Com. Stam. + foto