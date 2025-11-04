Rigenerazione dei quartieri urbani. Il Bando New European Bauhaus Scadenza Ravvicinata

Con un budget di 118.68 milioni di euro la Commissione Europea propone il New European Bauhaus Facility 2025 (NEB), lanciato con l’obiettivo di tradurre il Green Deal europeo in cambiamenti concreti.

In particolare NEB Facility, finanziato dal Programma Horizon Europe, mira a rivitalizzare i quartieri europei con una progettazione improntata alla sostenibilità e all’inclusione. Lo strumento sosterrà progetti di trasformazione sostenibile dell’ambiente costruito.

Al centro il collegamento tra la trasformazione verde, l’inclusione sociale e la democrazia locale; l’esplorazione di approcci circolari e rigenerativi per l’ambiente costruito; l’individuazione di finanziamenti innovativi e nuovi modelli di business per la trasformazione dei quartieri europei. Diversi i temi chiave del programma che saranno messi a fuoco nelle proposte progettuali: l’impatto degli spazi comuni sulle comunità di quartiere, le rete di quartieri per politiche innovative sulla gentrificazione; l’imprenditoria sociale dal basso per la co-creazione di quartieri in linea con il Nuovo Bauhaus Europeo; l’arredo urbano bello, sostenibile e inclusivo per la trasformazione dei quartieri; la transizione verde nei quartieri.

Possono partecipare tutti i soggetti giuridici, indipendentemente dalla sede, compresi quelli di paesi terzi non associati o di organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali di ricerca europee). Le proposte devono essere presentate tramite il portale Funding&Tender Portal entro il 12 novembre 2025. Clicca qui per leggere il bando completo in inglese e inviare il progetto.

