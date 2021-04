Il parcheggio scambiatore di Largo Abbeveratoio è una struttura di vitale importanza per la mobilità in tutto il quartiere di San Giovanni Galermo e per i paesi vicini.

Il problema è che lasciato in queste condizioni, senza interventi strutturali e senza piani di sviluppo, resta solo una cattedrale nel deserto con i rifiuti che si accumulano e la pavimentazione che continua a saltare. Il consigliere del IV municipio di Catania Giuseppe Zingale chiede all’amministrazione comunale di intervenire prontamente e in modo risoluto sulla riqualificazione definitiva di questo sito. Nei mesi scorsi lo stesso consigliere Zingale aveva proposto di creare qui una nuova linea Amt che permettesse di collegare in brevissimo tempo il parcheggio scambiatore, a pochi passi dal cimitero di San Giovanni Galermo, con la fermata della metro di San Nullo, di Nessima e Cibali quando quest’ultima sarà operativa. Suggerimenti a costo zero per le casse comunali ma di grande impatto in termini di uso del mezzo pubblico, inquinamento e vivibilità in un quartiere caratterizzato dal forte pendolarismo.

Giuseppe Zingale Consigliere “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”

