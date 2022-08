Rilascio carta identità, Imperiale (DC): “invito l’amministrazione ad abolire le prenotazioni online e accelerare il processo di rilascio dei certificati”

Palermo – “Occorre tornare al rilascio della carta d’identità senza prenotazione”. Lo dichiara Salvo Imperiale, consigliere comunale della Dc Nuova.

“Invito l’assessore al Personale, Servizi demografici ed elettorali, Decentramento amministrativo e rapporti con le circoscrizioni, Dario Falzone, a ripristinare il vecchio metodo con cui veniva erogato il servizio, quando bastava recarsi presso le sedi decentrate ed effettuare il turno fisico per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità”.

“La prenotazione online aveva una sua giusta motivazione in piena pandemia, per evitare assembramenti ma adesso, con i numeri del contagio che sono diminuiti, è opportuno – continua Imperiale – tornare al metodo tradizionale, rispettando ovviamente sempre il distanziamento e indossando i dispositivi di protezione all’interno dei locali qualora ci siano assembramenti”.

“Al momento è quasi impossibile prenotare un appuntamento all’Anagrafe, in alcuni casi le date disponibili non ci sono proprio. E per chi ci riesce, il tempo d’attesa per prenotare un appuntamento è in media di tre mesi. La situazione è diventata insostenibile, occorre che l’Amministrazione adesso si attivi affinchè venga accelerato il processo di rilascio delle carte d’identità, senza più attese di mesi. Come Dc, invito l’assessore Falzone ad un’immediata azione affinchè i cittadini non debbano attendere mesi per ottenere una carta d’identità che già, rispetto al passato, ha una sua tempistica più lunga essendo ormai elettronica e non più cartacea”, conclude Imperiale.

Com. Stam.