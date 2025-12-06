Rimane coinvolto in un incidente stradale e all’accertamento da parte dei CC risulta alla guida con tasso alcolemico superiore al limite consentito. Denunciato un 25enne

Sabaudia (LT): Nella giornata di giovedì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 25 anni residente a Latina, già noto alle forze di polizia, per il reato di guida stato di ebbrezza alcolica.

Nello specifico, i Carabinieri, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti in Sabaudia (LT) in via XVIII dicembre, dove, poco prima, l’indagato a bordo della propria autovettura era rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Dalla ricostruzione preliminarmente eseguita dai Carabinieri intervenuti, è emerso che il conducente della predetta autovettura, per cause in corso di accertamento, ha impattato con il proprio mezzo contro un autobus di una società di trasporti.

Nella circostanza, i Carabinieri, hanno sottoposto l’indagato all’accertamento etilometrico, all’esito del quale è stato riscontrato un tasso alcolico è risultato superiore al limite consentito.

I militari dell’Arma, oltre a denunciare l’uomo all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza alcolica, hanno provveduto al ritiro della sua patente di guida.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione