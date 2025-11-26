Rimasero coinvolti in un sinistro stradale, ma erano alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. I CC denunciano un 37enne e una 45enne

Prossedi (LT): Prossedi (LT): Nella giornata di lunedì, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina (LT), a conclusione di mirati accertamenti,

hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 37 anni residente in provincia di Frosinone (FR) e una donna di 45 anni residente a Frosinone (FR), per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Nello specifico i due indagati, lo scorso 18 novembre, erano rimasti coinvolti in un sinistro stradale.

Nello specifico, l’autovettura di proprietà della 45enne e da lei guidata, mentre stava percorrendo la strada regionale 156 della Monti Lepini, nell’accingersi a svoltare per una strada secondaria, è stata tamponata dall’autocarro di proprietà di un’azienda e condotto dal 37enne, che stava viaggiando nello stesso senso di marcia.

A causa dell’impatto, l’autovettura della donna, ha invaso la corsia opposta impattando frontalmente con un’autovettura che proveniva dall’altro senso di marcia.

L’autovettura della 45enne era stata sottoposta a sequestro amministrativo e affidata alla stessa, mentre il veicolo condotto dal 37enne, è stato restituito al delegato del proprietario dell’azienda.

I Carabinieri Nella predetta circostanza, i Carabinieri, nel procedere ai rilievi del caso, avevano richiesto la sottoposizione ad accertamenti tossicologici e alcolemici per gli indagati, presso una struttura sanitaria.

L’esito dell’analisi di laboratorio ha evidenziato la positività all’assunzione di sostanze stupefacenti di entrambi i soggetti e pertanto, gli stessi, sono stati deferiti in stato di libertà, per guida sotto influenza di sostanze stupefacenti e i militari dell’Arma hanno ritirato ad entrambi, la patente di guida.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione