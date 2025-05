RiminiWellness, si chiude il Day2: protagonista la Convention Nazionale FIPE Strength Academy

Si conclude il Day2 della FIPE a RiminiWellness. Una giornata ricca di eventi al Padiglione C6 e alla Wellness Arena dove, dalle 11 alle 13, è andata in scena la Convention Nazionale FIPE Strength Academy.

Tanti gli interventi che hanno toccato diverse tematiche legate alla Formazione dei tecnici federali e alle più diverse declinazioni della forza. A dare il via alla Convention è stato il Presidente Federale Alberto Miglietta, che ha fatto del concetto di forza il “payoff” della Federazione che presiede da ottobre 2024: “Vogliamo trasferire il concetto di grande trasversalità della FIPE, che sa essere il sostegno dello sviluppo dell’alto livello ma anche il supporto per accompagnare i giovanissimi in qualsiasi tipo di educazione al movimento. Quindi sì all’alto livello e agli alti obiettivi agonistici, ma anche wellness e supporto per vivere in armonia con il proprio corpo, quindi un’attività sociale utile e alla portata di tutti”. “Tante espressioni di forza siano essere tecniche, dirigenziali, funzionali – dice il Segretario Generale Francesco Bonincontro – Un grande lavoro di squadra e una grande dimostrazione di forza del team, in uno scenario straordinario che ci vedrà protagonisti anche il prossimo anno. A Rimini Wellness abbiamo le nostre radici culturali, sportive, commerciali, questo non può che essere il nostro sito ideale dove raccogliere tutto il lavoro che facciamo annualmente”.

Tante le sfumature di forza toccate; l’Avvocata Federica Cavalieri ha sottolineato quanto il Safeguarding sia non un limite ma un potenziamento di diritti e di consapevolezza; e poi ancora Silvia Fascians, personal Trainer FIPE, che ha raccontato di quanto il concetto di ‘Women Training’ sia passato dall’essere un tabù ad essere un topic cruciale sui social e non solo. Pierluigi Ascani, Presidente Format Research, che ha presentato la ricerca di mercato sui tecnici e palestre FIPE collegati al mercato di riferimento, evidenziando un dato importante: “Il riconoscimento, da parte di tutti i tecnici dello Sport anche di diverse discipline, dei valori portati avanti dalla FIPE; oltre l’80% dei tecnici dello sport hanno fatto un corso e o hanno un riconoscimento della FIPE, il che testimonia che la FIPE è il fondamento di quello che significa fare pesi in Italia”. Gabriele Tampellini ci ha spiegato perché un tecnico dovrebbe occuparsi di longevity: “Oltre il 20% di persone sono over 65 per cui per farle star meglio, per evitare che possano sviluppare problemi o patologie croniche, il compito del tecnico è quello di allenarle nella maniera opportuna come se somministrasse un vero e proprio farmaco, da assumere nelle modalità e nelle tempistiche giuste”. Marco Giovannini, Referente Percorsi Formativi Personal Trainer ha affrontato il tema del Powerlifting, mentre il Direttore Tecnico della Nazionale, Sebastiano Corbu, ha legato il motivo dei successi agonistici nella Pesistica Olimpica anche ad una nuova idea di formazione dei tecnici specializzati.

Il fenomeno Sthenathlon è stato argomento dell’intervento di Omar Lannunziata, anche in vista della gara di domani: “La FIPE ha interpretato l’esigenza di una fetta del mercato del Fitness, interessata al fitness funzionale: ci abbiamo lavorato tanto e i risultati sono arrivati, con numeri importanti sia di tecnici che di atleti”. Gigi Grando, referente federale per il GiocaFIPE, ha raccontato il perché i bambini debbano ‘giocare con la forza’: “E’ nell’istinto dei bambini cercare la forza: correre, saltare, scavalcare e sollevare oggetti pesanti. E’ una ricerca, un gioco spontaneo, e il Gioca FIPE si va ad inserire in questa loro istintività, cercando di incanalare queste loro azioni spontanee in circuiti, percorsi dove i bambini cercano la sfida”. La convention è stata chiusa dal Valentina Fioramonti, Group Exhibition Manager Wellness & Sport la quale ha sottolineato l’importanza della partnership con la FIPE e annunciandone già la presenza alla edizione 2026: “Siamo nel cuore di Rimini Wellness, dove sentiamo l’energia della manifestazione e al tempo stesso è un luogo chiave per i contenuti e per ospitare i nostri partner che portano temi importanti come ha fatto oggi la FIPE. E’ il nostro modo per mettere i contenuti di Rimini Wellness al centro della manifestazione”.

PROGRAMMA CONVENTION NAZIONALE FIPE STRENGTH ACADEMY

Com. Stam. + foto FIPR

FOTO FIPE