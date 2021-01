Gli anni di impegno costante, comune e appassionato di tutto il popolo di Rinascita e che ha consegnato già alla città di Cinquefrondi ed alla sua amministrazione visibilità e consensi sempre più vasti, si concretizza, oggi, con un risultato politico importante destinato a scardinare vecchi equilibri politici restituendo alla gente la dignità che merita.

Proprio da qui e da Rinascita per Cinquefrondi è partita la richiesta di una candidatura alla Presidenza della Regione Calabria che fosse forte, innovativa, che sapesse guardare al passato ma, per come ha già mostrato di essere anche in luoghi diversi, proiettata al futuro ed alle nuove generazioni. La candidatura di Luigi De Magistris rappresenta la sintesi del lavoro fin qui fatto e, insieme, della necessità di riprenderci il nostro futuro e sprigionare tutte le energie positive e pulite della nostra terra.

Un primo importante traguardo era stato già raggiunto con la nomina del nostro sindaco e leader Michele Conia a coordinatore di DeMa per tutto il meridione. Ed è con grande orgoglio e con la certezza che una grande rivoluzione culturale, economica e sociale possa proiettare la Calabria ed il destino dei molti giovani al ruolo che meritano nella loro terra, che salutiamo questo risultato da noi fortemente voluto. Da qui è partita la riflessione e la proposta. Da Rinascita per Cinquefrondi e dal suo popolo che è ben più vasto dei confini geografici del nostro comune. Insieme alla grande soddisfazione ed all’orgoglio di essere stati punto di origine ed insieme di sintesi, sentiamo anche il peso di quella stessa responsabilità umana, politica, di quello stesso senso di comunità che fin qui ha animato il nostro agire e che ci hanno fatto raggiungere risultati e grandi vittorie. Siamo chiamati tutti, ora, ad un impegno ancora più gravoso. E sarà così con lo stesso senso del dovere politico di intendere non solo Cinquefrondi, ma tutta la Calabria come territorio comune da liberare dal giogo di poteri economici e di lobby che la hanno asservita per ormai troppo tempo. Liberarla da poteri occulti e da chi crede di sostituirsi allo Stato. Rinascita per Cinquefrondi lo sta già facendo nel proprio territorio. Rinascita per Cinquefrondi sarà ancora una volta protagonista di questa grande e più importante battaglia mettendo a disposizione di questa sfida tutte le competenze, le energie e l’entusiasmo che la caratterizzano. Avanti, allora, tutti con la stessa forza di sempre. Riprendiamoci e liberiamo la Calabria con De Magistris Presidente. Noi Ci siamo!

Com. Stam.