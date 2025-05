Rinnovata la partnership tra la Federazione Italiana Vela e PharmaNutra con il brand Cetilar

La Federazione Italiana Vela e PharmaNutra S.p.A. annunciano il rinnovo della storica collaborazione, che vedrà ancora il brand Cetilar® al fianco della Squadra Olimpica e Alto Livello in qualità di Medical Partner.

Una partnership che dura da più di due cicli olimpici, fondata su valori comuni, obiettivi condivisi e una visione chiara del supporto all’eccellenza sportiva. Il nuovo accordo rafforza ulteriormente questa sinergia, ponendo un focus particolare sullo sviluppo del Programma Human Performance, dedicato agli atleti della Squadra Olimpica in preparazione ai Giochi di Los Angeles 2028.

Roberto Lacorte, Vicepresidente e AD di PharmaNutra S.p.A.:

“Il rapporto di collaborazione con la Federazione Italiana Vela si basa prima di tutto su un’affinità di base e una condivisione di valori comuni che va avanti da molti anni, un periodo nel quale la Federazione guidata da Francesco Ettorre, peraltro, ha ottenuto dei risultati eccellenti a livello internazionale, a partire dalle medaglie Olimpiche conquistate da Tita-Banti e Marta Maggetti. Ma non solo. Con la FIV, sempre attraverso il nostro brand Cetilar®, abbiamo in programma di implementare la collaborazione attraverso lo sviluppo del Programma Human Performance, che siamo certi avrà un forte impatto sulle prestazioni degli atleti della Squadra Olimpica in preparazione per la prossima edizione dei Giochi di Los Angeles.”

Francesco Ettorre, Presidente FIV:

“Con PharmaNutra c’è un rapporto che va oltre il classico schema sponsor-federazione. Parliamo di una collaborazione vera, costruita nel tempo sulla base di una fiducia reciproca, di un ascolto continuo e della volontà comune di far crescere insieme lo sport della vela. Il progetto Human Performance è il frutto di questo percorso: un’iniziativa che mette al centro l’atleta, valorizzandone ogni aspetto, fisico e mentale, attraverso l’innovazione scientifica, la personalizzazione degli interventi e una cura costante dei dettagli. Un grazie particolare a Roberto Lacorte che in prima persona sostiene questo tipo di approccio che ci permette di guardare al futuro con maggiore consapevolezza e ambizione. I risultati degli ultimi anni, a partire dalle medaglie olimpiche, parlano chiaro, ma ciò che ci spinge ad andare avanti è l’idea che si possa sempre migliorare, sempre imparare.”

L’accordo prevede l’approfondimento di quanto iniziato nello scorso quadriennio attraverso un lavoro personalizzato che terrà conto delle esigenze specifiche per ogni classe e dei fabbisogni individuali. L’approccio integrato – frutto di una lunga esperienza di PharmaNutra S.p.A. nel settore medico-sportivo e dell’utilizzo di avanzate tecnologie di analisi, dall’impedenzometria alla nutraceutica mirata – ruota attorno a quattro pilastri: preparazione atletica, prevenzione infortuni, nutrizione e preparazione mentale.

Il tutto attraverso il brand Cetilar®, un brand che comprende la linea completa di prodotti per muscoli e articolazioni a base di Esteri Cetilati disponibile nelle versioni Crema, Patch, Tape e Oro, e la linea di integratori sportivi Cetilar®Nutrition, per chi pratica sport in maniera costante e per l’ottimizzazione delle performance in discipline ad alto impegno fisico come la vela.

