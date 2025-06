Rinnovato il protocollo di intesa tra FCI e Fisdir

Ampliati i campi di intervento, in particolare per lo svolgimento di attività agonistica anche in Italia e per la realizzazione di campionati italiani in diverse specialità

ROMA – E’ stato rinnovato il protocollo di intesa tra la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR) e la Federazione Ciclistica Italiana.

L’intesa, che nelle premesse ricorda come le due federazioni concordino sulla necessità di concertare un’azione comune per diffondere la pratica sportiva tra le persone con disabilità intellettivo relazionale, anche al fine di garantirne la partecipazione alle manifestazioni nazionali e internazionali della disciplina riconosciute dalla International Federation for Athletes with Intellectual Impairments (VIRTUS), era stata firmata per la prima volta 4 anni fa.

Il rinnovo ha permesso di ampliare i campi di intervento, in particolare per lo svolgimento di una attività agonistica anche in Italia dai 16 anni in poi e per la realizzazione di campionati italiani in diverse specialità del ciclismo.

Il presidente della FCI Cordiano Dagnoni: “Oggi rinnoviamo il Protocollo grazie al quale aumentano le opportunità agonistiche per questa tipologia di sportivi. E’ per tutta la Federazione e il movimento ciclistico italiano motivo d’orgoglio poter comprendere nelle proprie attività e tra le nostre società anche atleti che vivono questa dimensione esistenziale. Il ciclismo, e lo sport in generale, si arricchisce ogni qual volta è in grado di avvicinarsi a fasce diverse della popolazione e ad includere un numero sempre maggiore di persone.”

Francesco Ambrosio, presidente FISDIR “È un piacere per me, come Presidente FISDIR, poter rinnovare questo protocollo d’intesa con la FCI. Il ciclismo rappresenta una delle attività con più alto potenziale per le nostre atlete e i nostri atleti e sono sicuro che si potranno sviluppare nuove sinergie per garantire sempre maggiori opportunità per i nostri ragazzi e le nostre ragazze in questo magnifico sport”.

Com. Stam. FCI