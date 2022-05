Rinnovato il protocollo d’intesa tra la Guardia Costiera e CISOM

Roma – È stato firmato questa mattina, a Palazzo Magistrale – sede dell’Ordine di Malta – il rinnovo del Protocollo d’Intesa fra la Guardia Costiera e il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM per l’assistenza e il primo soccorso sanitario nell’ambito delle attività di ricerca e soccorso in mare.

A sottoscrivere il nuovo protocollo – alla presenza del Gran Cancelliere, S.E. Albrecht Freiherr Von Boeselager e dell’Ambasciatore dell’Ordine di Malta Stefano Ronca – Gerardo Solaro del Borgo, Presidente del CISOM e il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone.

“Questa firma rinnova un accordo istituzionale che va avanti da oramai 15 anni, con reciproca soddisfazione, ed è la conferma di una sinergia operativa e di intenti che vuole essere consolidata e rafforzata.” Queste le parole dell’Ammiraglio Ispettore Capo, Nicola Carlone che stringe la mano al Presidente della Fondazione CISOM, Gerardo Solaro del Borgo per sugellare la collaborazione e la stima reciproca tra le due Istituzioni

“Siamo fieri di continuare a collaborare fianco a fianco alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera sia in tempo di pace che in emergenza, mettendo reciprocamente a disposizione i nostri uomini e le nostre professionalità” ha dichiarato il Presidente del CISOM Gerardo Solaro del Borgo ringraziando l’Ammiraglio Carlone per la fiducia dimostrata in questi anni – Forte di una struttura internazionale capace di operare in tutto il bacino del Mediterraneo il CISOM potrà dare un concreto supporto alle operazioni della Guardia Costiera, potendo salvare quindi molte vite umane”.

A livello nazionale la rete capillare e specializzata presente su tutto il territorio garantirà un supporto a 360 ° alla rete di soccorso della Guardia Costiera, non solo in mare ma anche nei laghi maggiori, curando anche la formazione specialistica di alto livello, per operare sempre in sicurezza nei vari scenari operativi legati alle emergenze.

Com. Stanm./foto