Rinvenuto il corpo senza vita di un cittadino indiano di 36 anni. Indagini da parte dei Carabinieri

Pontinia (LT): Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Latina e della locale Stazione, su richiesta di personale “118”, sono intervenuti in Pontinia, sulla S.P. della Torre, dove all’esterno di un’abitazione ubicata in aperta campagna era stato rinvenuto il corpo senza vita di un cittadino indiano di 36 anni.

Nel corso di accertamenti preliminarmente condotti, nei pressi della predetta casa sono stati identificati dei connazionali della vittima che, a seguito della scoperta, avevano provveduto a richiedere l’intervento di personale sanitario.

È stato eseguito un sopralluogo da parte di personale specializzato del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina, nel corso del quale sono state repertate tracce ematiche sia all’esterno che all’interno dell’abitazione che è stata sottoposta a sequestro.

Sul posto è intervenuto il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina e, su sua disposizione, il medico legale che, all’esito di un’ispezione cadaverica ha riscontrato la presenza di una ferita alla testa. La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’esame autoptico. Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Latina al fine di ricostruire l’accaduto