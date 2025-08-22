Rinviato al 6 settembre l’ultimo appuntamento del ciclo “Lilibeo Incontra”

Rinviato a sabato 6 settembre, alle ore 19.00, l’ultimo appuntamento del ciclo di conversazioni “Lilibeo Incontra”, in programma originariamente per il 24 agosto. L’incontro, dedicato al tema “Erice sacra.

Culti e miti tra Elimi, Greci, Cartaginesi e Romani”, sara’ condotto da Salvatore De Vincenzo (Università degli Studi della Tuscia – Viterbo) e da Chiara Blasetti Fantauzzi (Freie Universitat Berlin) responsabili scientifici del progetto “Erice. Indagini archeologiche alla cinta muraria elimo-punica e al castello normanno/tempio di Venere”.

Com. Stam. + foto