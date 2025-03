Rinviato il debutto di Wagner e Lasagni

Una sfortunata toccata del primo rimanda l’esordio in gara della nuova coppia di Xmotors Team, già proiettata sul secondo atto della Formula X Italian Series.

Maser (TV) – È durata soltanto qualche giro l’avventura al Mugello Circuit di Riccardo Wagner e di Manuel Lasagni, impegnati nell’appuntamento inaugurale della Formula X Italian Series che proprio dal tracciato fiorentino dava il via alla stagione targata 2025.

Condizioni meteo insidiose, tra l’asciutto e l’umido, hanno tratto in inganno il pilota di Verona, protagonista suo malgrado di un’uscita di strada avvenuta durante le prove libere del Venerdì.

Nonostante l’intervento dello staff di C.Z. Bassano Racing Team la Mercedes AMG GT4 non poteva riprendere la strada, congedando temporaneamente il duo griffato Xmotors Team.

“Purtroppo è finita ancora prima di cominciare” – racconta Wagner – “perchè, impostando la staccata della prima curva a destra, ho toccato con le gomme la striscia bianca che delimita il tracciato e la vettura ha scartato improvvisamente. Data la velocità è stato impossibile controllarla e, dopo essere finito in ghiaia, ho toccato contro le barriere di protezione. All’apparenza non ci sono stati particolari danni, se non estetici, ma non siamo potuti ripartire. È davvero un peccato ma non dobbiamo pensare troppo a questo e concentrarci sul futuro.”

Il primo a supportare lo scaligero è il compagno di abitacolo da Reggio Emilia, già concentrato sul barrare dal calendario i giorni che mancano al prossimo atto del XGT4 Italy.

“Quanto accaduto a Riccardo poteva succedere a chiunque” – gli fa eco Lasagni – “perchè, in queste condizioni miste, le strisce bianche ed i cordoli diventano molto insidiosi. Rimane di certo l’amarezza per aver iniziato la stagione con uno zero ma siamo certi di avere tutto il tempo e le opportunità per recuperare il terreno perso. Torneremo più carichi dal Mugello.”

