Riolo ancora a segno alla 67° Monte Iblei

Obiettivo centrato per il portacolori Targa Racing Club/ CST Sport che, con il successo ragusano del 4°Raggruppamento fra le auto storiche alla guida della PCR A6, dopo aver conquistato il titolo tricolore, si e portato in testa anche nel Campionato Siciliano. Rotolo su Osella PA Jrb, 4° di classe 1600 fra le E2SC nel Campionato Italiano Velocità montagna Sud

Cerda(PA) 15 Ottobre. Totò Riolo, asso pigliatutto. Con il successo fra le Auto Storiche nella 67° Monte Iblei , l’alfiere della ASD Targa Racing Club e della CST Sport ha messo nel mirino anche il titolo di Campione Siciliano 2024. L’ennesimo trionfo, il secondo consecutivo sul tracciato ragusano, alla guida della PCR A , motorizzata BMW 2500, maturato grazie a due manche di gara perfette, concluse con un divario di oltre venti secondi nel complesso, rispetto agli antagonisti.

“E così – ha dichiarato Riolo – siamo in lizza anche nel Campionato Siciliano. Vincere è sempre bello, portare a casa ancora un trofeo e puntare ad un altro titolo è comunque motivante , soprattutto nella nostra regione dove la passione è palpabile. Una stagione di cronoscalate per auto storiche cominciata con il successo alla Coppa della Consuma, valida per il Campionato Italiano a fine Marzo e arrivata qui agli Iblei a metà ottobre con un numero incredibile di successi, soprattutto tante belle prestazioni ed il solito riscontro di pubblico che fa sempre il tifo per me, dandomi una marcia in più e che ringrazio. Ci sarà forse l’opportunità di correre anche a Giarre e in caso li festeggiare”. –

Conferme per Ninni Rotolo che nel Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, che, con un ritmo costante è stato 4° di classe 1600 con la Osella PA 21 jrb, conquistando gli ultimi punti in palio per la serie cadetta nazionale e per il Campionato Siciliano.

CS + FOTO