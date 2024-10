Riolo su Pcr anche alla Monte Iblei

L’alfiere Targa Racing Club/Cst Sport dopo il tricolore 4° Raggruppamento, punta al Titolo siciliano auto storiche per completare una stagione di grandi successi. In gara anche Rotolo con l’Osella PA 21Jrb, entrambi le vetture assistite da PACO 74

Cerda, (PA). da incorniciare per Totò Riolo, portacolori di Targa Racing Club e Cst Sport, che non vuole lasciare nulla alla concorrenza, anzi da “shark” di vittorie è più pronto che mai ad una nuova sfida per raccogliere l’ennesimo titolo. L’asso cerdese sarà infatti presente con la Pcr A, BMW da 2500 alla 67^ edizione della Monte Iblei, ultimo appuntamento del Campionato Siciliano salita auto storiche, puntando al massimo risultato.

-“La passione – ha dichiarato Riolo – non ha limiti, ne la sete di vittorie si placa, anche dopo che hai raggiunto il successo più ambito. Andiamo a Chiaramonte per prenderci un altro Titolo e per onorare una gara molto bella e sentita in un territorio dal grande patrimonio artistico. In mezzo a tanti gioielli locali, la nostra vettura starà proprio benissimo ed è per questo che invito gli appassionati a venirla a vedere, perché queste Sportcar storiche artigianali sono veramente pezzi quasi unici d’arte meccanica e noi con Kaa Racing e gli altri che hanno collaborato a questo meraviglioso progetto siamo felici di poterla portare ovunque, il più possibile in gara, grazie come sempre i partner che ci continuano a sostenere”.

Ultima “caccia” per la stagione del Termitano Ninni Rotolo, che sarà al volante della sua bella Osella jrb 1600 per assicurarsi gli ultimi punti a disposizione del Campionato Italiano Velocita Montagna Sud e del Campionato Siciliano.

Sia la Pcr di Riolo sia l’Osella di Rotolo, saranno assistiti per la gara iblea con la consueta professionalità dalla factory lucania PACO 74.

Il weekend chiaramontano comincerà venerdì 11 Ottobre con le procedure preliminari di verifica e accredito, che si terranno in Piazza Duomo , nel cuore della città. La sera sarà animata da spettacoli, musica e degustazioni di prodotti tipici locali, inaugurando così il weekend di gara. Sabato 12 Ottobre, dalle ore 09:00, sono in programma due sessioni di ricognizione sul percorso di 5,5 km, che parte dalla salita della strada provinciale SP7, nella zona industriale, e si conclude alla fine della circonvallazione di Chiaramonte Gulfi. La gara prenderà il via domenica 13 Ottobre alle ore 09:00, seguita dalla seconda manche, che avrà coefficiente di punteggio maggiorato a 1,5, rendendo ogni dettaglio fondamentale. La premiazione si terrà in Piazza Duomo, trenta minuti dopo l’arrivo dell’ultima vettura in gara.

