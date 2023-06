Rione Bolognina: 28enne arrestato dai Carabinieri per tentata rapina impropria

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 28enne senegalese per tentata rapina impropria e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ successo alle ore 20:30 del 9 giugno, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata del titolare di un minimarket situato in via Nicolò Dall’Arca che riferiva di essere stato aggredito verbalmente e spinto a terra da un cliente che si era allontanato senza pagare una bottiglia di Jack Daniel’s. Raggiunto dai Carabinieri, nei pressi del Giardino “Elena Luzzato”, situato nelle vicinanze del minimarket, il cliente in fuga è stato identificato in un 28enne senegalese, disoccupato, senza fissa dimora, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio in materia di droga e in atto sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale. I Carabinieri hanno perquisito il 28enne che è stato trovato in possesso della bottiglia di whisky e di alcuni grammi di sostanza stupefacente: un frammento di hashish del peso di 4,50 grammi e un paio d’involucri contenenti della polvere bianca, del tipo cocaina, del peso complessivo di 1,10 grammi. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 28enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo fissato con rito direttissimo.