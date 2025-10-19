Riparazione  guasti  condotta di Bresciana

Trapani: A seguito della riparazione dei tre guasti sulla condotta di Bresciana, il maggiore approvvigionamento idrico ai serbatoi di San Giovannello sta gradualmente riprendendo quota, quindi oggi sarà possibile effettuare l’erogazione in centro storico.
Tuttavia, il flusso d’acqua, attualmente in arrivo al serbatoio, non è sufficiente per garantire la distribuzione regolare già domenica mattina nel centro storico, pertanto, si prevede di spostare la distribuzione dell’acqua nella tarda mattinata/ primo pomeriggio, in modo tale da consentire intanto lo “sfioro” del serbatoio ed il conseguente riempimento delle condotte, operazione utile al fine di garantire l’arrivo della preziosa risorsa anche nelle zone più disagiate orograficamente .
Eventuali aggiornamenti saranno resi noti sempre tramite i canali ufficiali del Comune.
Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la comprensione di questi giorni, ma riteniamo di aver superato un altra grossa criticità utile per garantire domani un servizio più equilibrato.
Com. Stam.