Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra la Federazione Ciclistica Italiana e Ferrero, con il prezioso supporto di Decathlon

Riparte Bicimparo – Kinder Joy of Moving, che anche quest’anno vedrà impegnate, in stretta collaborazione, la Federazione Ciclistica Italiana e la Ferrero, con il prezioso supporto di Decathlon. Il connubio che si è instaurato già lo scorso anno nasce dal fatto che, proprio attraverso il corretto uso della bicicletta, si riescano a raggiungere obiettivi comuni quali: offrire momenti di gioia ed incentivare il movimento ed il gioco tra le bambine ed i bambini, coinvolgendo anche i preadolescenti.

L’edizione di quest’anno è ricca di novità a partire dal regolamento che vedrà gli eventi non più come un episodio a sé stante, ma diventerà il punto di partenza per identificare le squadre, una per ognuna delle regioni partecipanti, che verranno coinvolte in una prova di gincana sprint, il prossimo 16 giugno, nell’ambito del Meeting Nazionale di Società per Giovanissimi in programma a Pescara.

Proprio alla luce di questa nuova impostazione regolamentare si è pensato di realizzare un vero e proprio Tour che verrà seguito, con un pulmino federale personalizzato, da uno staff di 4 Tecnici, tutti laureati in scienze motorie ed esperti di ciclismo, che garantiranno la realizzazione di un format omogeneo su tutto il territorio nazionale. Dal 25 marzo al 4 maggio verranno toccate 16 regioni, partendo, sabato 25 marzo, dalla Sicilia e chiudendo, giovedì 4 maggio, con l’ultima tappa di Bolzano.

La formula del progetto è rimasta quella dello scorso anno: realizzazione di 7 settori, in ognuno dei quali viene richiesta una specifica abilità in bicicletta, dedicati ai tesserati alla FCI (dai 5 anni di età) inclusi gli atleti delle categorie ID e C21, ed un’area aperta alle bambine ed ai bambini non tesserati che vogliono mettere alla prova le loro abilità di guida della bicicletta. Naturalmente in quest’area verranno invitati a partecipare le alunne e gli alunni degli Istituti Scolastici collocati nei pressi del luogo di svolgimento di ciascun evento.

Le Scuole di Ciclismo e le società giovanili che si sono candidate per l’organizzazione degli eventi, in alcuni casi, hanno riscontrato un grande interesse da parte dei Comuni che hanno messo a disposizione location di prestigio; è il caso, per esempio, della prima tappa in Sicilia che si svolgerà nella Piazza del Duomo di Siracusa, così come la tappa in Puglia nell’area polifunzionale di Bisceglie e quella di Torino nel nuovo Parco Dora.

Quest’anno, grazie all’insediamento della nuova Commissione Promozionale, la Federazione, proporrà il Bicimparo Kinder Joy of Moving anche a Riva del Garda, in occasione del Bike Festival in programma dal 28 al 1° maggio, con un’area dedicata alle bambine ed ai bambini presenti a questa importante fiera della bicicletta.

KINDER MUOVE LA GIOIA con il progetto di Responsabilità Sociale Kinder Joy of Moving

Kinder ha sempre avuto come obiettivo quello di offrire ai bambini e alle famiglie dei piccoli, importanti momenti di gioia, pensati proprio per loro. Non tutti sanno però che da anni Kinder si impegna nel perseguire anche un altro obiettivo, molto importante per la gioia dei bambini: incentivare la loro predisposizione naturale a muoversi e a giocare. Per questo è nato, al termine del 2010, Kinder Joy of Moving: il progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero. Il progetto coinvolge oggi 2.6 milioni di bambini e ragazzi, in 28 Paesi del mondo ed è in grado di avvicinare all’attività motoria bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani. Le iniziative di questo progetto si ispirano a Joy of Moving, un metodo educativo innovativo, validato scientificamente, che nasce dal gioco. È messo a punto dalla nostra società di ricerca e sviluppo Soremartec, in collaborazione con istituzioni scientifiche ed universitarie e il Ministero dell’istruzione, che lo diffonde da anni nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie italiane, attraverso la piattaforma dedicata e il manuale disponibile al link https://www. joyofmovinghandbook.com/it .

Kinder Joy of Moving sostiene programmi di educazione sportiva, eventi sportivi, campionati studenteschi e campus multidisciplinari per avvicinare i bambini allo sport, coopera con atleti ed ex campioni e supporta progetti di ricerca incentrati sui benefici di una vita attiva con l’obbiettivo di garantire che il movimento sia innanzitutto gioia per i bambini. Opera in tutto il mondo con importanti partner qualificati ed esperti, tra cui Istituzioni, Ministeri e Università, Organizzazioni del terzo settore, Comitati Olimpici, 120 Federazioni e Associazioni Sportive e con ISF (International School Sport Federation).

