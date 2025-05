Riparte da Spa il Mondiale Endurance di Rovera su Ferrari

Reduce dal successo nel GT World Challenge a Brands Hatch, il pilota ufficiale del Cavallino torna anche sulla 296 LMGT3 di AF Corse per affrontare insieme a Heriau e Mann il terzo round del FIA WEC, previsto da giovedì a sabato, quando alle 14.00 scatta la 6 Ore di gara con diretta tv su Eurosport2 e SkySport 252

Varese. Dopo il successo di domenica scorsa nel GT World Challenge all’esordio a Brands Hatch, Alessio Rovera riaccende le sfide anche nel Mondiale Endurance. In programma c’è il terzo appuntamento stagionale, la 6 Ore di Spa, che si disputa da giovedì 8 a sabato 10 maggio sui 7004 metri del leggendario tracciato belga, il preferito dal driver ufficiale della Ferrari, che proprio a Spa si è spesso e volentieri esaltato e fin da giovanissimo ha ottenuto numerosi successi, compreso quello dell’esordio iridato 2021. Il pilota varesino torna al volante della Ferrari 296 LMGT3 del team AF Corse, affiancando i compagni di squadra François Heriau e Simon Mann.

Con il francese e lo statunitense, Rovera non ha avuto fortuna nel precedente round del FIA World Endurance Championship che si è corso a Imola nella domenica di Pasqua. In quell’occasione l’equipaggio del team italiano è stato speronato da una vettura rivale mentre era in testa e non ha potuto completare la gara di casa, nella quale andava profilandosi almeno un podio. Al momento, quindi, Alessio e compagni possono contare soltanto sui punti conquistati nella top-5 centrata in febbraio nell’esordio stagionale della 1812 Chilometri del Qatar. Per la verità non fu fortunato neppure il precedente nel Mondiale a Spa, dove dodici mesi fa una bandiera rossa nel momento meno opportuno e una controversa ripartenza rovinarono la strategia dei tre, che si trovavano in terza posizione e furono poi relegati fuori dalla zona punti.

Fra prototipi e GT, per la classicissima iridata delle Ardenne sono attese al via 36 vetture (18 le LMGT3). Giovedì si disputano i primi due turni di prove libere alle 11.30 e alle 16.30, mentre venerdì FP3 alle 11.00 e qualifiche a partire dalle 14.40. Domenica 10 maggio alle 14.00 scatta la 6 ore di Spa, con diretta tv prevista dalle 13.30 su Sky Sport canale 252 e su Eurosport 2, app collegate e naturalmente sull’ufficiale fiawec.tv.

Rovera dichiara alla vigilia: “Torniamo nel Mondiale per ripartire dopo quanto successo a Imola. Non è un segreto che Spa sia il mio circuito preferito e spero che il test di preparazione svolto con la squadra si rivelerà utile. Dovremmo trovare un meteo abbastanza fresco, condizione non sfavorevole con le Goodyear che utilizziamo nel FIA WEC, e su una pista così scorrevole storicamente con la Ferrari siamo sempre andati bene. L’unica cosa certa, però, è che per vincere o andare sul podio tutta la squadra dovrà svolgere un lavoro perfetto”.

FIA World Endurance Championship 2025: 28 febbraio 1812 km del Qatar; 20 aprile 6 Ore di Imola; 10 maggio 6 Ore di Spa; 14-15 giugno 24 Ore di Le Mans; 13 luglio 6 Ore di San Paolo; 7 settembre Lone Star Le Mans (Austin); 28 settembre 6 Ore del Fuji; 8 novembre 8 Ore del Bahrain

GT World Challenge Endurance Cup: 13 aprile Castellet; 1° giugno Monza; 28-29 giugno 24 Ore di Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre Barcellona / Sprint Cup: 4 maggio Brands Hatch; 18 maggio Zandvoort; 20 luglio Misano; 3 agosto Magny-Cours; 21 settembre Valencia

