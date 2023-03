Riparte il servizio bus navetta gratuito

Dopo la sospensione dovuta alla pandemia da Covid-19, riprende il servizio bus navetta. L’attività di trasporto intracomunale finalizzata a favorire la mobilità dei cittadini all’interno del territorio francofontese sarà gratuita e accessibile a tutti.

“Si tratta di un servizio essenziale, specie per le fasce più anziane che ogni giorno si spostano nel nostro paese”, commenta il sindaco Daniele Lentini. Il servizio verrà espletato sull’intero territorio urbano in modo da favorire il raggiungimento delle diverse aree e sarà attivo nelle giornate del lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8,30 e fino alle ore 12,30. Domenica sarà attivo dalle ore 8,30 e fino alle ore 13,30 nella sola area cimiteriale.

In dettaglio il percorso che verrà effettuato:

Andata:

Polivalente; corso dei Mille n.63; piazza Torino n.14; vi Trento Trieste; via della Vittoria (piazzetta Po); via Po; c.da Sant’Antonio (case Gescal); via Gramsci (chiesa san Francesco); via Armando Diaz (cancello villa Idria); via Commendatore Belfiore; piazza Archimede; via Emanuele Filiberto; via Regina Margherita (ufficio postale); via Roma n.16; piazzale cimitero.

Ritorno:

Piazzale cimitero; via on. Sebastiano Franco (rifornimento Agip); via Roma n,116; via Vittorio Emanuele n. 72; piazza Garibaldi; via Emanuele Filiberto n.139; piazza Archimede; via Commendatore Belfiore n.71; via Armando Diaz (cancello villa idria); via On. Sebastiano Franco n.51; piazza Torino; via Trento Trieste n.48; via Gramsci (chiesa San Francesco); c.da Sant’Antonio (case Gescal); via Po; via della Vittoria (piazzetta Po); Polivalente.

