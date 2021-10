Torna sull’isola la fiera per l’orientamento alle scelte post-diploma Oltre 400 gli eventi in programma che vedranno il coinvolgimento di oltre 240mila studenti della Sicilia

In Sicilia crescono le immatricolazioni universitarie (+13%) Gli effetti del ritorno dal Nord Online e on demand, percorsi guidati, incontri, webinar, test di valutazione. Riparte il Salone dello Studente e fa tappa in Sicilia, con un’edizione digitale e totalmente gratuita. Una settimana (18-24 ottobre) ricca di appuntamenti, stand virtuali e tour interattivi per far conoscere agli oltre 240mila studenti della regione tutte le offerte formative post diploma in Sicilia, nazionali e internazionali. I primi quattro giorni (18-21 ottobre) tutti gli eventi saranno in diretta live streaming, mentre dal 22 al 24 saranno riproducibili on demand sulla piattaforma www.salonedellostudente.it . Al Salone, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania, partecipano tutti e 4 gli atenei della regione. Oltre a Catania, l’Università degli Studi di Palermo, che dispiega tutta la sua offerta formativa presentando i suoi dipartimenti in vari incontri, l’Università degli Studi di Messina e l’Università degli Studi Enna Kore.

Crescono le immatricolazioni. Un appuntamento molto atteso dai ragazzi vicini al diploma per poter avere tutti gli strumenti per decidere del loro futuro. La pandemia non ha infatti fermato il desiderio dei ragazzi di costruire al meglio le basi per il loro futuro professionale e se in Italia le immatricolazioni per l’anno accademico 2020/2021 sono incrementate del 5,7% (dati Miur) rispetto all’anno precedente, in Sicilia nel 2020/2021 gli immatricolati sono stati 21.575 (fonte Miur). Nel 2019/2020, le immatricolazioni erano 19.082 per cui in Sicilia la crescita è stata del 13%, più del doppio rispetto al dato nazionale.

Crescita confermata anche dall’assessorato all’Istruzione della Regione Sicilia, che parla di effetto dovuto alla scelta di incentivare i rientri dal Nord. Se si guarda ai singoli atenei, lo scorso anno le matricole erano state 8.507 a Palermo, 7.318 a Catania, 4.848 a Messina e 902 ad Enna. Lo scorso anno, in Sicilia, gli iscritti erano quasi 110mila e 19mila sono stati gli studenti che si sono laureati. Per quanto riguarda gli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, il dato dell’Usr Sicilia parla di 240mila studenti.

«Il Salone dello Studente Campus Orienta, offre la possibilità di avere una visione completa di quello che può essere il percorso post-diploma di uno studente. Sia che si tratti di proseguire gli studi, di optare per il mondo del lavoro o di provare a portare avanti entrambi. O addirittura di scegliere di intraprendere prima di tutto un percorso di vita, l’obiettivo resta quello di dare ai giovani la possibilità di crescere», commenta Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus Editori, che organizza il Salone in tutta Italia.

L’offerta del Salone. Il Salone dello Studente, che nella sua versione online l’anno scorso è stato seguito da oltre un milione di studenti, riproduce in rete quanto gli studenti hanno trovato durante le edizioni in presenza degli anni scorsi. Proprio come in una fiera reale, infatti, gli studenti che si “recheranno” al Salone collegandosi al sito www.salonedellostudente.it troveranno nel Padiglione Espositivo gli stand virtuali di accademie, ITS e atenei. Qui gli studenti potranno entrare, singolarmente o con tutta la classe, nella room privata e parlare di persona con il referente dell’ateneo o della scuola per chiedere informazioni.

L’appuntamento siciliano vede la partnership tra il Salone e l’Università di Catania, una collaborazione nel segno della crescita professionale degli studenti. Come spiega il rettore Francesco Priolo: «il Salone dello Studente della Sicilia rappresenta una grande vetrina che ci consente di raggiungere un grande pubblico di studenti interessati a scegliere tra gli oltre cento corsi di studio offerti dal più antico ateneo siciliano ma fortemente proiettato verso il futuro, che consente ai propri studenti di progettare un futuro nell’Isola ma anche di raggiungere qualunque traguardo, ‘ovunque’ partendo proprio da ‘qui’». L’Ateneo catanese offre agli studenti delle superiori «video e altri materiali informativi per rispondere a tutte le loro curiosità e domande sulla nostra offerta formativa, predisposti

