Riparte la Sagra del Pistacchio

Bronte – La 34’ Sagra del Pistacchio domattina si appresta a riaccendere i riflettori con la riapertura degli stand alle ore 10. Ma la mattinata non sarà una semplice giornata di Sagra. Sarà, infatti, impreziosita da un evento eccezionale e di alto valore formativo, interamente dedicato al mondo della scuola.

Si attende, infatti, un’autentica “invasione di gioventù”: circa 3000 scolari e studenti, provenienti non solo dagli istituti di Bronte, ma anche da diversi Istituti della Provincia di Catania e dalla Sicilia, visiteranno la kermesse in occasione della manifestazione “La scuola alla Sagra del pistacchio”. L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco, Pino Firrarello, e magistralmente organizzata dall’assessore alle politiche scolastiche, Maria De Luca, si configura come un evento nell’evento, mirando a far apprezzare ai più piccoli le eccellenze del territorio, i prodotti dell’Oro Verde e, in modo particolare, il celebre gelato al pistacchio.

“Questo a mio avviso è uno dei momenti più belli della Sagra, – ha affermato il primo cittadino – Il momento dedicato alla scuola è fondamentale per far conoscere e apprezzare la nostra cittadina e il nostro pistacchio verde anche ai più piccoli. Sono convinto che in loro rimarrà a lungo il ricordo di questa giornata e che, in futuro, saranno stimolati a tornare per gustare l’eccellenza del Pistacchio di Bronte”.

Il Sindaco ha inoltre sottolineato l’effetto a catena che l’esperienza avrà: “Oltre a ciò, – infatti ha aggiunto – racconteranno ciò che hanno visto ai loro genitori e sono certo che li convinceranno a venire a Bronte”.

E la festa si protrarrà ininterrottamente per tutta la mattinata. Alle ore 11, gli studenti riceveranno il saluto ufficiale del Sindaco e delle Autorità presenti. Il momento culmine, e indubbiamente il più atteso dai giovani visitatori, sarà alle ore 12, con la distribuzione di un gelato al pistacchio, generosamente offerto da diverse attività locali: il Bar Conti, la Caffetteria Luca, il Bar Saitta, la Pasticceria dei Fratelli Gangi, il Caffè Galaxy, il Life Cafè, il Bar Di Vincenzo, il Bar I Maestri del Pistacchio e Lealab di Salvatore Leanza.

“Sarà una giornata bellissima.” – ha affermato l’assessore De Luca. – “Le scolaresche saranno accolte nel migliore dei modi. I ragazzi non solo assaggeranno il pistacchio, ma potranno visitare la nostra pinacoteca ed i nostri monumenti. Nel pomeriggio, inoltre, tutti al Castello Nelson per scoprirne l’affascinante storia e visitare il museo multimediale”.

L’iniziativa sancisce, con eleganza e lungimiranza, il legame indissolubile tra prodotto tipico, cultura del territorio e le nuove generazioni.

