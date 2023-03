Riparte la stagione rallistica di Autosole 2.0

Due Skoda Fabia Evo rispettivamente per Claudio Arzà e per la “new entry” Luca Artino, saranno al via del Motors Rally Show, in provincia di Pavia.

Quarrata (Pistoia) – Sarà caratterizzato da una doppia uscita, l’esordio stagionale di AutoSole 2.0 per la stagione rallistica 2023. La squadra di quarrata sarà al via, con due Skoda Fabia EVO gommate Michelin, questo fine settimana al “7° Motors Rally Show”, nell’impianto di Castelletto di Branduzzo, settima edizione di una competizione atipica, di rallies in pista.

Al via della competizione vi saranno due driver di nome: lo spezzino Claudio Arzà, in coppia con Leonardo Massollo, nel tentativo di farla nuovamente da protagonista, visto che la passata edizione chiuse la sfida in seconda posizione ed il pistoiese Luca Artino, in coppia con la sorella Noemi, per quello che sarà un utile allenamento del pilota di Lamporecchio in vista dell’imminente avvio della Coppa di zona 6 al Rally del Ciocco la settimana successiva.

Saranno cinquantasei, i chilometri cronometrati distribuiti su sei prove speciali, da affrontare tra sabato 4 e domenica 5 marzo, per un totale di km 56,640 di distanza competitiva.

Nella foto: Claudio Arzà durante l’edizione 2022 della gara.

