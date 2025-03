Riparte la velocità in verticale esordisce a Brugherio il circuito di Coppa Italia Speed 2025

Il circuito di Coppa Italia Speed è pronto a ripartire, per tenere col fiato sospeso tutti i tifosi italiani che amano le sfide all’ultimo millesimo di secondo.

Sabato 22 marzo, presso il Centro di arrampicata Big Walls, a Brugherio, sarà possibile rivedere all’opera il Campione del Mondo e olimpionico di Parigi Matteo Zurloni (Fiamme Oro), nonché il Campione Europeo e olimpionico di Tokyo Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito), e numerose altre punte di diamante della Nazionale Senior azzurra, fra cui Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), Campionessa Italiana in carica, Luca Robbiati (Stone Age SSD), 2 argenti in Coppa Europa 2024; Gian Luca Zodda (Fiamme Oro) e Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz), veterani della Nazionale Speed che hanno partecipato alle qualifiche olimpiche.

Sarà anche l’occasione per nuovi talenti di mettersi in mostra, non solo per accaparrarsi preziosi punti utili per la Coppa Italia assoluta, ma anche per muovere i primi passi verso l’ambizioso sogno delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Lo sanno bene le giovani leve della velocità azzurra come Alice Marcelli (Ragni di Lecco, categoria U17), Campionessa Mondiale Giovanile, oro in Coppa Europa Giovanile assoluta; Sara Strocchi (Istrice Ravenna, U19) Campionessa Italiana U18, argento in Coppa Europa Giovanile assoluta; Eva Mengoli (On Sight SSD, U19), vice Campionessa Italiana U18, oro in Coppa Europa Giovanile Assoluta nel 2023; Agnese Fiorio (Arco Climbing, U21), Campionessa Italiana U20, vice Campionessa Europea; Daniele Balestrazzi (Equilibrium ASD, U21), Campione Italiano 2024; Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito, U21), vice Campione Italiano U20, Campione Europeo U20 nel 2023 e 2024; Francesco Ponzinibio (Equilibrium ASD, U19) vice Campione Italiano U18, Campione Europeo U16 nel 2023, Campione del Mondo U16 nel 2022.

Per la prima volta nella Speed al termine delle qualifiche verrà estrapolata la classifica Under 15 e Under 17, così da procedere ad una finale dedicata alla categoria giovanile.

Il programma di gara prevede alle ore 15,45 la partenza delle qualifiche (prima femminili e poi maschili), alle ore 17.00 le finali giovanili U17 e alle ore 18.00 le finali Senior, a cui farà seguito la cerimonia di premiazione.

La competizione si preannuncia emozionante per il pubblico che assisterà live, con accesso libero e gratuito a tutte le fasi di gara, ma anche per chi seguirà la diretta streaming della competizione sul canale ufficiale, ai seguenti link: SportFace: https://tv.sportface.it/watch/0a0c0b00-b7f6-4227-83c3-0e06ca37dfd4; link all’app: https://apps.apple.com/it/app/sportface/id6450705990

Non resta che sintonizzarsi e ammirare le scalate a incredibile velocità dei migliori atleti d’Italia, sognando un nuovo record!

