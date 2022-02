Ripartono da Gioiosa Marea i nuovi documentari di “Bella Sicilia”

Sabato telecamere in azione con raccontare “La Maschera del Murgo” e le tradizioni carnevalesche dell’incantevole cittadina tirrenica.

Gioiosa Marea si prepara a ricevere la troupe televisiva di “Bella Sicilia” , sabato prossimo 19 Febbraio, infatti, sono previste le registrazioni di alcuni servizi per raccontare principalmente le tradizioni legate alla famosa “Maschera del Murgo” , folklore, colore ed enogastronomia come la particolarissima ricetta del “Piatto del Murgo” e altre curiosità legate alle tradizioni carnevalesche che negli anni passati hanno fortemente caratterizzato il Comune di Gioiosa Marea, ridente località tirrenica della Provincia di Messina, apprezzata per l’invidiabile posizione. Incastonata in una esclusiva conca che regala paesaggi e tramonti da togliere il fiato.

Con Gioiosa Marea di fatto ripartono le nuove registrazioni dei documentari del Circuito Bella Sicilia. Si tratta di un servizio televisivo promozionale previsto per i Comuni aderenti al Circuito Turistico Regionale Bella Sicilia di cui la cittadina guidata dal Sindaco Giusy La Galia fa parte. Il format nelle prossime settimane sarà trasmesso in televisione e poi pubblicato sui social network e sui gruppi mediatici collegati alla pagina di “Bella Sicilia” che contano circa un milione e mezzo di followers da tutto il Mondo.

Il programma di domani sarà condotto da Michele Isgrò coadiuvato videomaker Adriano Monachino, il primo approccio sarà proprio con la Sindaca Giusy La Galia ed alcuni componenti dell’esecutivo, per una passeggiata nel bellissimo belvedere che introdurrà alle bellezze peculiari di Gioiosa Marea.

A preparare e coordinare la giornata di riprese sarà l’Assessore al Turismo, Teodoro La Monica il quale ci tiene a precisare che si tratta di un primo servizio di Bella Sicilia a Gioiosa Marea. In futuro, infatti, si tornerà a parlare anche del territorio che si estende in collina con diverse frazioni e contrade e dei resti archeologici di Gioiosa Guardia che rappresentano la testimonianza del primo insediamento dell’attuale Gioiosa Marea. Altre importantissime testimonianze si trovano nella Tonnara della Frazione San Giorgio, risalente secondo alcuni studiosi al 1060

Per un maggiore appeal e facilità di visite, abbiamo diviso il circuito Bella Sicilia in dieci itinerari spiega Michele Isgrò coordinatore regionale del circuito, Gioiosa Marea è stata abbinata a Brolo e San Piero Patti nell’Itinerario Mari & Monti, questo consentirà non solo di presentare il comprensorio come progetto unitario ma anche di mettere in luce quelle attività ricettive, ricreative ed enogastronomiche che potranno rappresentare il fulcro di accoglienza di potenziali visitatori e turisti. Il solo fatto che una trentina di Amministrazioni Comunali hanno avuto la lungimirante capacità di pensare in comune, promuovendosi insieme e quindi facendo rete e condivisione, è la prima scommessa vinta da loro stessi; Per il bene dei loro comuni e della Sicilia intera

www.bellasicilia.it

Com. Stam.