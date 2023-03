Riposto, al via gli interventi di riqualificazione del cinema Musmeci

“Lo storico cinema Musmeci, di proprietà comunale, riprenderà il suo ruolo centrale nella vita sociale e culturale della nostra città, sviluppando l’idea di un luogo caratterizzato da opportunità aggregative, culturali e formative”.

Lo afferma il sindaco di Riposto, Enzo Caragliano che esprime compiacimento per l’ennesimo finanziamento ottenuto. Il Comune di Riposto usufruirà, infatti, di uno stanziamento di 230.305,55 euro (Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana – “Interventi su siti culturali ed archeologici”) per i “lavori di manutenzione ed adeguamento dei locali del cinema Musmeci, in via Gramsci. “Una grande soddisfazione essere riusciti a rinvigorire un progetto di grande rinnovamento della struttura cinematografica storica del nostro territorio che – puntualizza l’assessore alla Cultura Paola Emanuele -grazie agli ormai imminenti interventi, potrà nuovamente essere veicolo di cultura, istruzione e ricreatività della cittadinanza”. I lavori prenderanno il via il prossimo lunedì 13 marzo. L’intervento progettato si pone l’obiettivo, in linea con le richieste avanzate dalla committente Amministrazione Comunale, di ampliare le possibilità di utilizzo della struttura permettendo, oltre l’attuale uso di cinematografo, anche l’eventualità di allestire spettacoli teatrali. Per consentire l’allestimento di spettacoli teatrali si è prevista l’installazione di “tende di boccascena” su strutture smontabili da realizzare con dei tralicci tipo “americana”. Gli spazi retrostanti le tende di boccascena potranno essere utilizzati anche come camerini per gli attori di teatro. Al fine di meglio soddisfare le esigenze nascenti dall’allestimento di spettacoli teatrali è stato altresì previsto l’ampliamento del palcoscenico aumentando la sua profondità di 2.50 metri. Nello specifico sono previsti interventi manutentivi della struttura esistente che riguardano il rifacimento del pavimento della sala; la tinteggiatura del soffitto della sale e dei locali dell’ingresso; l’adeguamento a norma delle aperture di servizio; l’integrazione dell’esistente impianto di climatizzazione con l’installazione di nuove pompe di calore; la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per il ricambio dell’aria; la sostituzione di buona parte delle lampade di emergenza della sala; la sostituzione dei corpi illuminanti di segnalazione; la revisione dell’impianto elettrico; la installazione di illuminazione “segna passi”. Infine, per rendere più agevole l’eventuale evacuazione verso le uscite di sicurezza, in aggiunta ai due esistenti corridoi laterali, è stata preventivata la realizzazione di un corridoio centrale nella sala principale.

