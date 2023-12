Riposto, sopralluoghi in corso dopo le forti raffiche di vento. Vasta: “Prime verifiche nelle scuole”

Sono in corso a Riposto sopralluoghi per constatare lo stato degli edifici, in primis scuole e uffici comunali, dopo le forti raffiche di vento che ieri sera si sono abbattute sulla città marinara, causando disagi.

Intenso il lavoro nella notte di vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e tecnici dell’Enel e della Circumetnea, per ripristinare i danni causati dalla furia del vento. Diversi gli alberi e i rami abbattuti e caduti sulla carreggiata che hanno creato difficoltà nella circolazione. In strada 4 un grosso albero ha bloccato il transito fino all’arrivo delle squadre di soccorso. Un altro albero è stato rimosso sul lungomare, al confine con Mascali. Vicino all’Istituto Alberghiero un palo dell’Enel si è piegato fin quasi sulla strada, rendendo anche qui pericolosa la circolazione. Altri alberi sono caduti sui binari della Circumetnea. Anche qui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto.

“È stata una notte intensa – dichiara il sindaco Davide Vasta – Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni particolarmente gravi. Stiamo lavorando per monitorare tutto il territorio e verificare che non vi siano situazioni di pericolo. Voglio ringraziare il vicesindaco Valerio Cucè, gli assessori Carmelo D’Urso e Davide Palermo e il vicepresidente del Consiglio comunale Salvatore Leotta perché sono stati in strada, rischiando in prima persona, ad aspettare l’arrivo delle squadre di soccorso per evitare possibili incidenti. Ringrazio naturalmente anche la polizia municipale, i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici intervenuti tempestivamente per ripristinare lo stato dei luoghi”.

