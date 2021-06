L’Organizzazione di Volontariato Retake Palermo, già realizzatrice di molteplici attività di sensibilizzazione sociale e ambientale nel territorio di Palermo, comunica che sabato 12 giugno alle ore 9 realizzerà l’iniziativa di decoro urbano e cittadinanza attiva “Continuiamo a colorare il Peter Pan”.

Dopo l’entusiasmante partenza dell’iniziativa a cui hanno preso parte decine di volontarie e volontari che hanno voluto, con la loro presenza e la loro disponibilità, contribuire a riportare colore alla ringhiera dell’Asilo Nido Peter Pan, dato alle fiamme nel mese di gennaio, chiediamo a tutte e tutti una mano per portare a termine il lavoro.

«Questo grave atto – commenta Marco D’Amico, Presidente di Retake Palermo – non ha lasciato indifferenti i nostri volontari che da anni si occupano di salvaguardare i beni comuni e che fin da subito, dopo aver condannato il fatto, si sono resi disponibili a contribuire al recupero della struttura per far sì che l’Asilo riaprisse in tempi brevi. Oggi, dopo che le maestranze comunali hanno messo in sicurezza e recuperato i locali, desideriamo concludere la verniciatura della ringhiera. Ci piacerebbe che all’iniziativa partecipassero i bambini, i residenti e i commercianti della zona per riprenderci insieme un asilo nido, luogo che deve essere di solidarietà, giochi, crescita, bellezza e creatività, nel tentativo di rimarginare questa ferita inferta alla comunità scolastica, al quartiere e all’intera città di Palermo»

La manifestazione vede anche coinvolti: Vivi sano Onlus, Il Parco della Salute, l’Associazione San Giovanni Apostolo Onlus, Curva Nord 12 Palermo il CeSVoP – Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo, il CEIPES – International Centre for the Promotion of Education and Development e l’Associazione Regalami un Sorriso. Inoltre ci piace ringraziare lo storico colorificio palermitano Giuseppe Di Maria spa che ha voluto sponsorizzare l’iniziativa donando il colore necessario.

A chi volesse partecipare consigliamo di portare: guanti da giardino personali e un pennello per verniciare. L’evento si svolgerà in ottemperanza alle misure della normativa Anti-Covid vigente con l’obbligo di indossare sempre la mascherina.

Link evento Facebook https://fb.me/e/PxDTbdEO

Retake Palermo mette in atto l’articolo 118 della Costituzione, ultimo comma: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Gli interventi di Retake Palermo non sono semplici interventi di pulizia e decoro, ma di risveglio del senso di cittadinanza attraverso la cura dei beni comuni.

Com. Stam.