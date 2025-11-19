Ripristino illuminazione sulla litoranea provinciale per i lidi sud. Il Libero Consorzio avvia i lavori e comunica variazioni alla circolazione veicolare

Sono in corso i lavori di ripristino della pubblica illuminazione lungo la strada provinciale SP 84, quella che conduce ai lidi del versante sud di Marsala. Lo rende noto il Libero Consorzio (la manutenzione è di sua competenza) che ha incaricato l’Impresa Bellomo di Trapani per la riattivazione dell’impianto di illuminazione.

Contestualmente, lo stesso Ente provinciale – al fine di svolgere i lavori in sicurezza – ha disposto variazioni alla circolazione veicolare nel suddetto tratto di strada. In particolare, è stato istituito il senso unico di marcia in direzione Petrosino per i veicoli provenienti da Marsala (corsia lato mare); mentre i veicoli provenienti da Petrosino con direzione Marsala avranno l’obbligo di svoltare sulla strada comunale di c/da Berbaro (all’altezza dell’ex Lido Pakeka), per poi collegarsi alla via sen. Pino Pellegrino (già via Vecchia Mazara).

Le suddette variazioni al transito veicolare restano in vigore tutti i giorni (domenica e festivi esclusi), dalle ore 7:00 alle ore 16:30, fino al prossimo 12 dicembre.

Com. Stam.