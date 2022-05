Ripristino manto stradale. Da oggi, l’impresa impegnata nel versante sud e nella zona lidi

Proseguono i lavori di ripristino del manto stradale, così come programmato dall’Amministrazione Grillo in diverse zone del territorio comunale di Marsala.

L’impresa incaricata attualmente è impegnata nella scarificazione – e successiva posa dell’asfalto – in prossimità del villaggio Panarea e in contrada Ponte Fiumarella. A seguire, come comunica lo stesso settore ai Lavori Pubblici, gli interventi continueranno lungo la strada che dalla rotonda del Signorino giunge fino all’incrocio con la contrada Terrenove Bambina (passaggio a livello). “Diverse strade, nel 2018-2019, erano state interessate ai lavori per la posa della rete fognante in Zona Lidi e non vennero asfaltate, afferma l’assessore Arturo Galfano; pur essendo previste le somme, queste furono utilizzate in maniera opinabile per ripristinare interamente solo alcune sedi viarie, rimanendo fuori tutte le rimanenti – talune pericolose per il transito veicolare – per mancanza di risorse. Questa Amministrazione, pertanto, per ovvi motivi di sicurezza è dovuta intervenire con i fondi riservati alla manutenzione strade”. Al termine di questi lavori, si proseguirà nelle contrade che si affacciano sulla via Salemi.

Finora, il rifacimento dell’asfalto aveva riguardato il versante nord-est del territorio comunale, laddove – come in prossimità di Baronazzo Amafi e del Baglio Catalano – sono presenti tratti di strada che creano pericolo alla circolazione veicolare. Si è proseguito nelle contrade Casazze, Perino, Madonna Cava Bufalata, Gurgo, Torrelunga Puleo e Paolini, seguendo l’ordine di priorità stilato dal competente settore

Com. Stam./foto