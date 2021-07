La Fondazione Teatro Massimo comunica che il Gala Juan Diego Florez previsto per il 17 luglio al Teatro di Verdura è stato annullato per motivi di salute del tenore e posticipato al 21 ottobre al Teatro Massimo. I biglietti e i tagliandi di abbonamento saranno rimborsati dal 16 luglio al 10 agosto.

Sono immensamente dispiaciuto di non poter essere con voi per motivi di salute sabato 17 luglio – dice Juan Diego Florez in un messaggio inviato al pubblico – ma sono contento di avere trovato insieme al Teatro Massimo una data per cantare per voi il prossimo 21 ottobre. Darò il massimo per offrirvi una serata meravigliosa con grande musica e tanto sentimento. Non vedo l’ora di rincontrarmi con il meraviglioso pubblico di Palermo in ottobre. Grazie per la comprensione e a presto”.

I biglietti acquistati potranno essere rimborsati con le seguenti modalità:

Acquisti presso la biglietteria e il call center: i rimborsi avverranno al botteghino del Teatro, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 15.30. Si segnala che eccezionalmente lunedì 19 luglio la biglietteria sarà aperta dalle ore 12 alle ore 16. Per il rimborso è necessario presentare il proprio biglietto.

Acquisti online su Ticketone: il rimborso avverrà direttamente sulla carta di credito.

Com. Stam.