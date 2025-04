Riqualificazione dell’area di colmata. Tutto pronto per la rimozione dei rifiuti e la messa in sicurezza

Il sindaco Grillo: “L’intero waterfront, fino a Salinella, crescerà in termini di fruibilità per cittadini e turisti”

A circa due mesi dall’avvio delle procedure, è tutto pronto a Marsala per avviare gli interventi per ridare decoro all’area demaniale della “colmata”, nel versante sud del territorio. Con due distinti provvedimenti, infatti, sono stati affidati i lavori (messa in sicurezza e pulizia) che confluiscono nell’obiettivo di riqualificare quella zona che – da decenni – deturpa quel tratto del Lungomare Mediterraneo, strada di accesso ai lidi balneari. “L’imminente stagione estiva potrà finalmente fruire di una strada di accesso ai lidi balneari decorosa, afferma il sindaco Massimo Grillo. La riqualificazione della zona, da troppo tempo negata, è stata possibile grazie al buon lavoro di programmazione di questa Amministrazione, intercettando i necessari finanziamenti e pianificando gli interventi per step successivi. La trasformazione del fronte mare è una realtà per Marsala, con l’intero waterfront – fino a Salinella – che cresce in maniera determinante in termini di fruibilità per cittadini e turisti”.

Come dicevamo, sono due gli interventi sulla “colmata”. Intanto si procederà a pulire la zona (finanziamento regionale di 270 mila euro) e, successivamente, a recintarla e illuminarla (Fondo Unico Giustizia, del Ministero dell’Interno, per oltre 68 mila euro).

Il primo intervento sarà coordinato dal settore Servizi Pubblici Locali che ha già affidato i lavori alla società “M.D.” di Misiliscemi (TP). Questa procederà a selezionare e conferire i rifiuti abbandonati in quella zona. Si tratta di centinaia di quintali di diversa tipologia (principalmente inerti, tessili e indifferenziati), nonchè gli altri rifiuti pericolosi e speciali – tra cui l’amianto – che richiedono specifiche misure per rimozione e smaltimento.

L’altro intervento, quella della messa in sicurezza della zona di colmata, è stato affidato all’Impresa “Case Così Group” (Marsala). L’appalto, aggiudicato dal settore Lavori Pubblici, consentirà di realizzare una staccionata (circa 500 metri), un impianto di illuminazione led (10 lampioni a sfera). Il tutto volto a restituire alla città spazi decorosi e sicuri, al fine di godere appieno la loro fruibilità.

