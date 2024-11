Riqualificazione Piazza Mameli

Doppio senso di marcia in via Dei Mille, dalla intersezione con via Buscemi, per raggiungere via Sibilla. Consentite brevi soste per agevolare acquisti e recarsi in uffici pubblici

Sono stati necessari un paio di sopralluoghi di Polizia Municipale e tecnici del Comune di Marsala – sollecitati dal sindaco Massimo Grillo – per realizzare una viabilità alternativa in prossimità di Piazza Mameli, attualmente interessata a lavori di riqualificazione e valorizzazione. “Una soluzione prospettata ai commercianti della zona nel corso di diversi incontri, afferma il sindaco Grillo, ma che ha richiesto i dovuti tempi per valutare ampiezza delle carreggiate e movimento veicolare, al fine di non creare pericoli ad automobilisti e pedoni”. Com’è noto, il problema si poneva per quanti dovevano raggiungere via Sibilla, tenuto conto della chiusura di via Vespri (confluisce su Piazza Mameli), attualmente cantiere di lavoro. Ciò ha comportato la deviazione del traffico veicolare su via Buscemi, per chi proviene da Via Mazzini e Piazza del Popolo, per poi proseguire su Via dei Mille, con obbligo di svolta a sinistra. In pratica, via Sibilla veniva tagliata fuori dalla circolazione veicolare, con oggettivo nocumento per le attività commerciali che lì operano e disagi per gli utenti degli stessi. Pertanto, al fine di consentire di bypassare via Vespri e raggiungere comunque via Sibilla, il Comando della Polizia Municipale ha disposto il doppio senso di marcia su via dei Mille, nel tratto compreso tra Piazza Mameli e Via Buscemi. L’Ordinanza istituisce altresì il divieto permanente di fermata veicolare sul lato destro (direzione Piazza Mameli) dello stesso tratto di via dei Mille a doppio senso. Per agevolare brevi soste a quanti devono recarsi presso esercizi commerciali e pubblici uffici presenti in zona, nelle vie Dei Mille, S. L’Africano e Sibilla sono stati complessivamente istituiti 6 stalli (due per ciascuna strada) regolamentati con disco orario, per una sosta massima di 15 minuti.