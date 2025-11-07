“Riscatto e Liberazione” protagonista il pianista Emanuele Arciuli

La 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese prosegue con un omaggio alla musica afroamericana e nativa americana: protagonista il pianista Emanuele Arciuli. L’8 novembre al Complesso San Domenico a Trapani.

Trapani – Il Luglio Musicale Trapanese dedica il suo appuntamento dell’8 novembre (ore 19.00, Sala Grande del Complesso San Domenico, a Trapani) alle radici musicali dell’America. Protagonista Emanuele Arciuli che porta in scena “Riscatto e Liberazione”, recital pianistico che intreccia la tradizione musicale nativa americana con quella afroamericana. Un raffinato ed emozionante programma rende omaggio agli Indiani d’America – ancora oggi vittime di pregiudizi e ignoranza sopravvissuti al genocidio perpetrato ai loro danni – che esprimono attualmente una voce autorevole nell’ambito artistico in generale, e musicale in particolare, con una creatività animata dal jazz e dal genere spiritual.

Emanuele Arciuli è un pianista italiano di fama internazionale, considerato tra i massimi interpreti della musica del XX e XXI secolo, in particolare americana. Collabora con prestigiose orchestre e festival mondiali, e più di cinquanta compositori hanno scritto opere per lui. La sua ricca discografia include progetti premiati con nomination ai Grammy Award. Vincitore del premio “Franco Abbiati” 2011 e Accademico di Santa Cecilia dal 2023, insegna al Conservatorio di Bari, all’Accademia di Pinerolo e in università statunitensi, e dirige il Bari Piano Festival.

I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o a teatro il giorno dell’evento fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità.

