“Grande soddisfazione per l’inizio dell’opera di pulizia e bonifica in via Lecce e nelle aree circostanti dopo tantissimi anni di continue segnalazioni”. Queste le parole del presidente del III municipio di Catania Paolo Ferrara in seguito agli interventi compiuti negli spazi verdi a pochi passi da via Vincenzo Giuffrida. “

Finalmente questa zona avrà il decoro che merita- prosegue Ferrara- il nostro obiettivo è mettere in completa sicurezza tutte quelle zone del nostro territorio a rischio incendi. Un punto fondamentale per garantire l’incolumità dei residenti delle palazzine circonstanti”. Un piano programmatico frutto del lavoro di tutto il consiglio del III municipio che punta anche a pavimentare le aree indicate. “Desidero ringraziare l’assessore Fabio Cantarella- conclude Ferrara- per il lavoro che stiamo portando a termine in piena sinergia con l’amministrazione centrale. Adesso il prossimo passo è quello di accedere ai fondi per il Patto Per Catania per rivalutare definitivamente la zona e restituirla completamente all’intera cittadinanza”.

Paolo Ferrara, presidente III municipio Catania

