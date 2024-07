Riscontri positivi per la Maglia Azzurra nelle qualifiche del Mondiale MX Junior

A Heerde, in Olanda, il Mondiale Motocross Junior è iniziato con buoni riscontri da parte dei piloti italiani. Tra gli oltre 270 atleti arrivati nei Paesi Bassi in rappresentanza di 40 nazioni, i giovani azzurri hanno saputo mettere in mostra le loro qualità nonostante il fondo sabbioso reso molto pesante dalle continue piogge.

Nella 125 cc Nicolò Alvisi (2’15”252) e Simone Mancini (2’13”759) hanno ottenuto il 5° posto rispettivamente nel Gruppo A e nel Gruppo B. In quest’ultimo raggruppamento Francesco Bellei si è classificato 9° in 2’15”494. Il poleman è l’ungherese Noel Zanocz (2’11”647 nel Gruppo B), leader dell’Europeo di categoria impegnato, già da più stagioni, nelle nostre serie tricolori.

Tre i gruppi di qualifica per la classe 85 cc. Anche in questo caso le prestazioni dei migliori azzurri sono state tra loro simili. David Cracco (2’27”998) e Andrea Uccellini (2’27”145) si sono piazzati al 7° posto del Gruppo A e del Gruppo C. Dopo i positivi riscontri nelle Prove Libere del Gruppo C, Edoardo Riganti è dovuto passare dalla Last Chance Race per potersi qualificare: ha concluso 4° riuscendo ad accedere alle gare della domenica. Pole all’austriaco Moritz Ernecker in 2’22”238.

Per i giovanissimi della 65 cc il Mondiale MX Junior è una delle prime esperienze internazionali. Achille Esposito ed Antony Montoneri si sono piazzati rispettivamente 11° e 17° nel Gruppo B in 3’11”679 e 3’13”873. L’azzurro più giovane, Mauro Musci, non è riuscito a qualificarsi.

Andrea Bartolini, Commissario Tecnico FMI: “I risultati delle qualifiche ci soddisfano, soprattutto considerando le condizioni della pista a cui non tutti i nostri giovani sono abituati. Ho visto un ottimo spirito di squadra e voglia di dare il massimo da parte di tutti i ragazzi. Domani non dovrebbe piovere quindi le condizioni del terreno potrebbero essere per noi leggermente migliori rispetto a quelle di oggi”.

Per definire la classifica a squadre del Mondiale MX Junior, saranno considerati i risultati di giornata del miglior pilota di ogni Paese all’interno delle singole categorie. La graduatoria verrà stilata attribuendo ad ogni atleta il punteggio corrispondente alla propria posizione. Nell’occasione, inoltre, verrà celebrato il Campione del Mondo individuale di ogni classe.

Time table gare di domenica: 11:30 Gara 1 65cc, 12:15 Gara 1 85cc, 13:10 Gara 1 125cc, 14:30 Gara 2 65cc, 15:15 Gara 2 85cc, 16:10 Gara 2 125cc.

