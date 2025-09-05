Rispetto del Codice della Strada. Si intensifica l’uso del sistema Autosc@n Capture in dotazione alla Polizia Municipale di Marsala

Nel rilevare recenti incidenti stradali, la Polizia Municipale di Marsala ha potuto verificare che alcuni automobilisti coinvolti viaggiavano su veicoli senza copertura assicurativa, altri senza avere adempiuto alla periodica revisione.

Identiche infrazioni, inoltre, si registrano per diverse auto in sosta, talvolta indirettamente danneggiate da incidenti. Al fine di rendere più sicura la circolazione veicolare, il Comando di via Ernesto Del Giudice – diretto da Giuseppe D’Alessandro – rende noto che saranno intensificati i controlli sul territorio anche con l’utilizzo dell’Autosc@an Capture. È il sistema di riconoscimento automatico dei veicoli – in dotazione alle pattuglie – che consente di rilevare ogni infrazioni al Codice della Strada. Pertanto, Autosc@n riconosce se il veicolo in circolazione sia in regola.

