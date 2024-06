Rispoli e Mancini: doppio podio europeo dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross a Maggiora

Le avverse condizioni metereologiche non hanno fermato i Pata Talenti Azzurri FMI impegnati al Maggiora Park, teatro del Gran Premio d’Italia del Mondiale Motocross e, contestualmente, del settimo round dell’Europeo EMX125 e della quinta tappa del Mondiale Femminile WMX.

Applauditissimi dal pubblico amico, Brando Rispoli e Simone Mancini hanno concluso rispettivamente secondo e terzo nell’unica gara disputata dell’Europeo Motocross 125cc, portando il tricolore ed il progetto condiviso dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack sul podio in uno degli eventi più attesi della stagione.

Proprio all’appuntamento di casa Brando Rispoli (TM Moto Steels Dr Jack) ha conquistato il suo primo podio continentale in carriera, rendendosi protagonista di una gara all’attacco premiata dall’argento di giornata. Con il terzo posto Simone Mancini ha invece proseguito il suo sensazionale ruolino di marcia, oltretutto accorciando le distanze in campionato. Grazie a questo ennesimo podio, il portacolori Fantic Factory Racing EMX125 insegue ora a sole 21 lunghezze l’attuale capo-classifica Noel Zanocz.

Con due Pata Talenti Azzurri FMI sul podio, sono quattro i portacolori del progetto nella Top-10 dell’unica gara disputata a Maggiora. Alessandro Gaspari (Dreams Racing KTM) si è messo in mostra con il quinto posto all’esposizione della bandiera a scacchi, nono l’esordiente Nicolò Alvisi (Racestore KTM Factory Rookies), Campione europeo ed italiano 85cc in carica.

Con l’undicesimo posto altresì Francesco Bellei (Dreams Racing KTM) conserva la sesta posizione in campionato con 182 punti all’attivo, per una tappa di Maggiora dell’Europeo 125cc che ha visto altri cinque Pata Talenti Azzurri FMI impegnati. Filippo Mantovani (MTA MX Racing KTM) ha concluso quindicesimo a precedere Andrea Roberti (Pardi Racing Royal Pat KTM) sedicesimo, diciottesimo Gennaro Utech (DMX Celestini Motorsport Fantic), ventiquattresimo Giorgio Orlando (JK Racing Yamaha) con Mattia Barbieri (Dream Team Fantic) venticinquesimo.

Come nell’Europeo 125cc, anche nel Mondiale Motocross WMX è stata ritenuta valida ai fini-campionato soltanto la seconda gara in programma. Emanuela Talucci (Pardi Racing Royal Pat KTM) ha visto la sua grinta e determinazione premiate con la conquista dei primi punti mondiali con un più che positivo tredicesimo posto finale. Al debutto stagionale nel palcoscenico iridato, Priska Busatto (Pardi Racing Royal Pat KTM) a sua volta si è distinta in positivo, con una combattiva rimonta che l’ha vista classificarsi ventiduesima, non così distante dalla zona punti.

Sempre a Maggiora, il decimo round del Mondiale Motocross MX2 che ha visto un prodotto del progetto Pata Talenti Azzurri FMI come Valerio Lata conquistare un superlativo terzo posto del Gran Premio, ha debuttato nella serie iridata Nicola Salvini. Un’esperienza formativa per il pilota del Team Seven Motorsport KTM abitualmente impegnato nell’Europeo 250cc, ventisettesimo nella manche di qualifica per poi concludere venticinquesimo il Gran Premio in virtù di un ventinovesimo ed un ventitreesimo posto nelle due gare.

Cristian Beggi, Tecnico FMI al seguito dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross 125cc: “Un weekend impegnativo, condizionato dal meteo avverso che ha comportato la cancellazione della prima manche, ma che ha riservato dei risultati di rilievo da parte dei piloti coinvolti nel nostro progetto. Siamo contentissimi del primo podio nell’Europeo di Brando Rispoli, secondo nell’unica gara disputata dopo esser partito molto forte nelle prove. Archiviata una serie di trasferte tra alti e bassi, questo fine settimana era davvero in palla, motivato ed è riuscito ad esprimere a pieno il suo potenziale. Sul terzo gradino del podio ennesima conferma della splendida forma di Simone Mancini, il quale ha accorciato le distanze dal capo-classifica di campionato. Forse con una partenza migliore ed un pizzico di fortuna in più nei doppiaggi su una pista, considerate le condizioni, mono-traiettoria, poteva forse ottenere di più, ma non si può non esser soddisfatti del suo ruolino di marcia, oltretutto riaffermato dal miglior tempo nelle prove. Molto bene nell’ultimo periodo anche Alessandro Gaspari, sempre lì davanti, dando prova di una esser cresciuto, maturato tanto da risultare decisamente più costante in gara. Da rimarcare anche la velocità e la prima parte di manche di Nicolò Alvisi, estremamente veloce, seppur non ancora al 100 % a causa del prolungato periodo di stop per infortunio. Francesco Bellei non in formissima per via dell’influenza e dell’allergia che lo stanno bersagliando nell’ultimo periodo ha limitato i danni, confermandosi un ottimo pilota e presenza costante del gruppo che conta. Per Filippo Mantovani è stato un fine settimana tra alti e bassi con una gara condizionata da una partenza sfortunata un po’ come Mattia Barbieri, il quale dopo una caduta ha comprensibilmente faticato a recuperare su una pista in tali condizioni. Gennaro Utech si sta approcciando alle sue prime esperienze internazionali con tempi competitivi nelle prove, con la consapevolezza di dover mettere un po’ tutto in ordine nelle manche. Bene al rientro anche Giorgio Orlando nonostante una partenza da dimenticare mentre Andrea Roberti, abitualmente impegnato con una 250 4 tempi, ha ben figurato nelle prove con un ottavo tempo nel suo gruppo da evidenziare“.

Cristiano Doimi, Tecnico FMI al seguito dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross 250cc: “Gran Premio di casa e ranghi completi per le giovani appartenenti al progetto Talenti Azzurri. Un weekend per loro complicato a causa di condizioni meteo che non hanno certamente aiutato lo svolgimento del programma, con sessioni spesso interrotte. Le nostre portacolori Emanuela Talucci e Priska Busatto hanno affrontato con grinta e senza mai arrendersi ogni ingresso sul terreno davvero pesante fino a domenica mattina, con la disputa di Gara 2, di fatto l’unica presa in esame nel fine settimana. Emanuela, con un’ottima partenza, si è distinta lottando a ridosso della Top-10, per poi retrocedere fino alla tredicesima piazza a causa di una caduta. Una posizione conservata fino alla bandiera a scacchi, riuscendo a non bloccarsi nelle diverse salite dove molte sue colleghe incontravano non poche difficoltà. Con determinazione ha onorato l’impegno casalingo mettendo a frutto l’esperienza maturata in Germania, entrando sempre in pista grintosa, determinata e con prestazioni in crescita nel corso del weekend, con il premio finale rappresentato dalla conquista dei primi punti mondiali. Priska è stata meno fortunata in partenza, ha corso in rimonta arrivando verso il finale a lottare per la zona punti, dovendo poi accontentarsi della ventiduesima piazza anche in ragione della bandiera rossa che ha interrotto la gara con lieve anticipo sui tempi previsti. Sicuramente è stato un esordio nel mondiale 2024 non facile con condizioni al limite, alle quali non si è mai arresa e che rappresentano uno stimolo in vista dei prossimi impegni agonistici. Sempre a Maggiora era presente come wild card nel Mondiale MX2 Nicola Salvini, il quale ha scelto la tappa italiana per esordire fra i grandi. Un weekend dove non si è messo pressione addosso ed ha visto le sue prestazioni in progressivo miglioramento ad ogni ingresso in pista, culminate con un ottimo ventitreesimo posto in Gara 2 ed una prima parte di manche a lottare per i punti. Performance sicuramente di ottimo auspicio per il suo prosieguo della stagione“.

Questo fine settimana diversi Pata Talenti Azzurri FMI saranno impegnati sulla pista di Ponte a Egola, teatro della quarta prova del Campionato Italiano Motocross Pro Prestige 2024 e del secondo appuntamento del Trofeo Rookies Cup 125cc Under 17.

L’elenco dei piloti del Motocross coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Brando Rispoli secondo a Maggiora nell’Europeo Motocross 125cc (Ph. MXGP)

Com. Stam. + foto FIP