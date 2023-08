Risse con cinture e mannaia: il Questore di Milano sospende la licenza per 10 gg al Glass Music Restaurant a Sesto San Giovanni (MI)

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “Glass Music Restaurant”, in via Indro Montanelli n.2 a Sesto San Giovanni (MI).

Questa mattina, gli agenti del commissariato Sesto San Giovanni hanno notificato la sospensione al titolare dell’attività dopo che lo scorso luglio i poliziotti sono intervenuti nei pressi del locale a seguito di una richiesta di soccorso per una persona ferita da un’arma bianca e trasportata in codice rosso ospedale da dove è stato dimessa con una prognosi di 90 giorni. I poliziotti hanno sentito diversi testimoni tra cui un amico della vittima che ha riferito di essere stato avvicinato da un uomo, all’uscita del locale, il quale ha minacciato il suo gruppo di amici brandendo una bottiglia di birra. Da questo episodio ne è scaturita una colluttazione dove hanno preso parte altri due ragazzi che hanno estratto una cintura e una mannaia. Dopo aver aggredito il gruppo, gli aggressori sono scappati e, oltre al ferimento dell’amico, il testimone ha dichiarato di essere stato derubato del telefono cellulare.

Lo scorso ottobre una persona ha denunciato di esser stato aggredito, mentre con amici usciva dal locale, da un gruppo di ragazzi che utilizzava cinture con fibbie metalliche e mazze di legno. Il denunciante, oltre a esser stato colpito con calci, pugni, colpi di cintura e mazze, nella circostanza è stato derubato del borsello contenente il telefono cellulare e altri effetti personali. Successivamente, la vittima si è recata in ospedale, riportando una diagnosi di 30 giorni per “frattura delle ossa nasali”.

Lo scorso marzo gli agenti del Commissariato Sesto San Giovanni sono intervenuti nelle immediate vicinanze del locale per l’aggressione ai danni di un cliente da parte di uno sconosciuto che gli ha causato escoriazioni al volto e alla mano, motivo per il quale è stato poi trasportato in ospedale.

Tra luglio 2022 e marzo 2023, infine, i poliziotti sono intervenuti più volte nelle adiacenze del locale per segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica con urla, schiamazzi, musica ad alto volume e risse fino alle prime ore del mattino.