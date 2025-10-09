Risse e aggressioni in un locale pubblico: su proposta dei Carabinieri, il Questore sospende la licenza per 15 giorni

Serravalle Scrivia – Luogo abituale di ritrovo di pregiudicati e teatro di escalation di aggressioni e risse. I Carabinieri hanno prodotto un’istruttoria al Questore di Alessandria

che, concordando con l’analisi in relazione alla frequenza e alla gravità dei fatti accertati, ha emesso il provvedimento previsto dall’articolo 100 del T.U.L.P.S., notificato dagli stessi Carabinieri e dagli Agenti della Polizia di Stato al titolare del locale, che viene chiuso per quindici giorni.