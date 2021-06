Il fine settimana del 19-20 giugno ha visto i giovani piloti del Motocross coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI impegnati su due fronti. Tra Castellarano, quinta prova del Campionato Italiano Prestige, e Cingoli, teatro della prima Finale del Campionato Italiano Motocross Junior, gli atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno ottenuto risultati di rilievo in tutte le rispettive classi di appartenenza.

Partendo dal Campionato Italiano Motocross Prestige, al Cross Valley di Castellarano la classe MX2 ha proiettato al comando della classifica Nicholas Lapucci (Fantic Factory Team Maddii) in virtù di due autorevoli vittorie nelle due manche in programma. Nella medesima classe, in evidenza Andrea Adamo (SM Action GASGAS Racing Team YUASA Battery), settimo e secondo assicurandosi il terzo posto di giornata, con Pietro Razzini (Ghidinelli Yamaha Racing Team, 9° e 6°) sesto ed il rientrante Andrea Roncoli (Team Racestore GASGAS, 14° e 19°) undicesimo.

La MX1 ha visto il superlativo ritorno di Morgan Lesiardo (Team Honda 114 Motorsports) dopo il prolungato stop per l’infortunio al polso destro rimediato lo scorso mese di marzo. Con un quarto ed un secondo posto si è assicurato l’argento di giornata, mentre Alberto Forato (SM Action GASGAS Racing Team YUASA Battery), a sua volta al rientro dall’infortunio al ginocchio, ha concluso settimo in Gara 2.

Nel medesimo fine settimana, Cingoli ha ospitato la prima Finale del Campionato Italiano MX Junior 125cc con i Pata Talenti Azzurri FMI nelle posizioni che contano. Valerio Lata (MRT Racing KTM) si è posto come primo avversario di Hakon Osterhagen con due secondi posti nelle due gare in programma. Convincente terzo posto di giornata per Andrea Viano (Team O’Ragno 114 Husqvarna Racing, 5° e 3°) a precedere Andrea Rossi (Bardahl Motocross Junior Team, 3° e 5°) quarto, Nicola Salvini (M.C. La Rocca ASD Husqvarna, 4° e 4°) quinto e Ferruccio Zanchi (MJC Yamaha, 7° e 7°) sesto. Ottava posizione di giornata per Morgan Bennati (MRT Husqvarna, 6° e 12°) con Alfio Pulvirenti (KTM Milani) ottavo in Gara 1 e Daniel Gimm (JK Racing Yamaha) sfortunatamente costretto alla resa in seguito alla lussazione della spalla sinistra rimediata al via della prima manche.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Un weekend di gara piuttosto positivo per i Talenti Azzurri. Nel Campionato Italiano Motocross Prestige abbiamo registrato due conferme ed una new entry nelle posizioni che contano. Con due primi posti, Lapucci si è appropriato della tabella rossa MX2, mentre Adamo nonostante qualche inconveniente ha poi concluso secondo in Gara 2. Nella MX1 rientro convincente di Lesiardo, bravo nell’interpretare al meglio il fine settimana con il secondo posto finale. Per Forato è stata una giornata difficile, in quanto accusa ancora dei problemi dovuti al recente infortunio al ginocchio e, pertanto, non è ancora al 100 %. Passando alla prima Finale del Campionato Italiano Motocross Junior 125cc, i Talenti Azzurri hanno ottenuto buoni risultati a Cingoli, una pista che ha presentato un terreno duro e secco, dove la partenza si è rivelata estremamente importante. Alle spalle di Osterhagen si sono messi in mostra un po’ tutti i piloti coinvolti nel progetto: da Lata due volte secondo a Viano, Salvini, Zanchi, Rossi e Bennati. Per concludere, un augurio di pronta guarigione a Gimm, coinvolto in un contatto alla partenza della prima manche riportando la lussazione della spalla sinistra che lo costringerà a qualche settimana di stop.“

I giovani piloti del Motocross coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI affronteranno il prossimo fine settimana la trasferta oltremanica di Matterley Basin, secondo round del Mondiale Motocross 2021 nonché primo appuntamento stagionale per quanto concerne i campionati europei EMX250 ed EMX125.

