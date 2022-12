Ritorna “Fuori dagli scheRmi”, la mini-rassegna teatrale per bambini e famiglie della Compagnia Bottega del Pane – Biblioteca Comunale di Avola

Ritorna Fuori dagli scheRmi, la mini-rassegna di teatro per bambini e famiglie nata ad Avola (Siracusa) nel 2020, in piena emergenza COVID-19 e replicata l’anno successivo a Gela (Caltanissetta) e nuovamente ad Avola.

Nelle scorse edizioni ha coinvolto centinaia di bambini e famiglie in percorsi di laboratori teatrali e nella visione di spettacoli pensati per loro.

Dopo un recente appuntamento svoltosi nel Comune di San Cesareo (Roma), questa rassegna torna ad Avola (Siracusa) per il Natale 2022 per una nuova ed inedita edizione invernale, che sarà ospitata da martedì 20 a giovedì 22 dicembre nei locali della Biblioteca Comunale, con ingresso gratuito per tutti gli eventi.

Nata originariamente come una mini-rassegna estiva, realizzata dalla Compagnia Bottega del Pane di Cinzia Maccagnano, Fuori dagli scheRmi si riconferma grazie al sostegno della sindaca Rossana Cannata e dell’Assessore alla Cultura, Valentina Di Rosa, che hanno fortemente voluto.

“L’intento è quello di continuare a offrire gratuitamente la possibilità a bambini e a ragazzi di partecipare alle attività, e ampliare il progetto ad altri luoghi, laddove il teatro può essere attivo strumento di contrasto alla povertà educativa. Nelle zone in cui abbiamo iniziato questo cammino siamo riusciti a far nascere un appuntamento atteso di teatro per ragazzi laddove non c’era mai stato. Grazie a Fuori dagli ScheRmi alcuni bambini hanno potuto approcciarsi al teatro per la prima volta in assoluto. Il nostro obiettivo è quello di collegare più luoghi a uno stesso evento e fare in modo che più piccoli centri diventino il palcoscenico di un’unica manifestazione”, spiegano Aurora Miriam Scala e Maria Chiara Pellitteri, che curano la direzione artistica della rassegna.

FUORI DAGLI SCHERMI – Winter Edition

SPETTACOLI LABORATORI

20 dicembre ore 18.00 20 dicembre – ore 16.00

LA PINNA DI HU IL MIO BURATTINO

Compagnia Nave Argo

21 dicembre – ore 18.00 21 dicembre – ore 16.00

I RACCONTI IN BIBLIOTECA IL MIO TEATRINO

Bottega del Pane young

22 dicembre – ore 18.00 22 dicembre – ore 11.00

CANTO DI NATALE CANOVACCI

Bottega del Pane young

direzione artistica Aurora Miriam Scala e Maria Chiara Pellitteri

direzione organizzativa Cinzia Maccagnano

INGRESSO GRATUITO PER TUTTI GLI EVENTI

Com. Stam.+ foto