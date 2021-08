Grande attesa per l’appuntamento col Rock Master di Arco il 28 agosto 2021 Specialità ‘Boulder’ e ‘Lead’ in data unica al Climbing Stadium, centro della nazionale olimpica

La rinascita parte da una nuova società a capo della manifestazione, “Rock Master 20.20 Ssd” Nuovo presidente Stefano Tamburini coadiuvato da colonne portanti del CdA Rock Master

C’è grande attesa per rivedere in azione i funamboli dell’arrampicata sportiva al Rock Master che si terrà al Climbing Stadium di Arco e che, quest’anno, si svolgerà in data unica, ovvero sabato 28 agosto, con le specialità ‘Boulder’ e ‘Lead’. Location d’eccezione che, non a caso, è stata scelta come centro di preparazione della nazionale italiana in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2021 e che ambisce a confermarsi punto di riferimento per i climber di tutto il mondo.

La pandemia da Coronavirus ha scombussolato i programmi 2020 di molti sport, compresa l’arrampicata e il suo Rock Master: se per alcuni non è stato facile riprendere il cammino verso la normalità, ad Arco si è colta l’occasione per ripartire in maniera innovativa grazie alla nuova società “Rock Master 20.20 Ssd” che da un lato rappresenta l’anno di fondazione, mentre dall’altro si pone l’obiettivo di disegnare l’arrampicata del futuro per i prossimi 20 anni. L’avvento di questa nuova istituzione ha portato con sé grande entusiasmo, che si riverserà inevitabilmente sul Rock Master grazie all’impegno di autentiche colonne portanti del consiglio di amministrazione, i quali faranno tutto il possibile per dare ancora maggiore lustro a questo grande evento internazionale.

Ora bisognerà attendere la seconda parte dell’estate per poter assistere al nuovo Rock Master 2021, ma viste le premesse ne varrà davvero la pena. Nel frattempo, ci si consola con la famosa citazione del filosofo Gotthold Ephraim Lessing “l’attesa del piacere è essa stessa il piacere”…

Info: www.rockmasterfestival.com

Com. Stam.