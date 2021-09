In data 6 Settembre 2021, presso l’aula consiliare di Paternò i consiglieri Condorelli e Orfanò aderiscono ufficialmente alla Democrazia Cristiana. Ecco il documento da loro rilasciato presso il nostro giornale:

Finalmente ci siamo, è tempo per la città di Paternò di alzare la testa, di tornare ad essere Libera e Forte, ogni democrazia che si rispetti necessità di una guida da seguire, di un percorso SERIO e CONCRETO di crescita da intraprendere per il conseguimento del bene comune. È con quest’animo che noi abbiamo intensione di affrontare la nostra crescita in questo partito, con l’animo di chi crede ad una Sicilia Libera, Forte ed Onesta. Convinti che la libertà vera ha un intrinseco contenuto di moralità, irrinunciabile, e che solo tramite la riscoperta dei Valori di fare politica si possa essere onesti e pragmatici nei confronti di chi giornalmente ci invita a proseguire il nostro cammino. Oggi la Democrazia Cristiana è l’unico porto sicuro che scommette non solo su uomini ma anche su idee e ideali. Non possiamo arrenderci alla politica spicciola dei Selfie o dei Bar, il politico, prima di essere politico, è uomo politico, torniamo ad umanizzare la politica, a creare una forza nuova ma con la solida base e la ferma guida del passato che vuole spingere ed indirizzare nella retta via tutti i nuovi uomini e donne che possiedono la Vocazione alla Politica. La politica oggi funziona se arte del “Domani”, ovvero se dotata di visione e prospettiva, siamo certi che questa avventura non sarà facile, ma con la stessa concretezza siamo altrettanto certi che possa essere magnifica. La Democrazia torna a prendere senso solo se c’è il popolo che lo guida, la libertà come qualità e la conoscenza come obbiettivo, la nostra sfida è una sfida di dignità e di umanità. Un ritorno all’ordine dopo tanto frenetico Caos politico e sociale. E a coloro che non credono che solo una grande forza di centro possa insegnare qualcosa alla ormai stanca e ristagnante politica noi rispondiamo con la nostra storia, che è la storia della Sicilia e dell’Italia intera perché partire da zero può portare lontano ma ridare valore a ciò che già esiste ci porta oltre.”

Guido Attilio Condorelli

Giuseppe Orfanò

